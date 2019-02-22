Когда в Беларуси пройдут выборы, не знает даже Лукашенко?

Похоже, единственная интрига в Беларуси перед выборами, какая кампания пройдет первой — президентская или парламентская. Но ответа на этот вопрос нет и у главы ЦИК Лидии Ермошиной. А для Лукашенко выборы — технический вопрос, считают эксперты, поэтому он своим видением делиться не спешит или вовсе еще не определился.

Тайная дата выборов

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала сегодня в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Проблема в том, что в Беларуси должны пройти две кампании: парламентская и президентская. Одна из интриг, какая из них пройдет раньше, и она осталась нераскрытой. Впрочем, и 1 декабря — это только предложение Ермошиной, высказаное до того, как озвучена информация от Лукашенко.

«Вообще, если бы у меня спросили, я бы обозначила. Мною облюбована такая дата – это воскресенье 1 декабря этого года. Как раз все вернутся на свои рабочие места в конце августа, и можно заняться политикой», – отметила глава ЦИК.

Она ожидает, что «тайна будет открыта, скорее всего, во время Конституционного послания главы государства», то есть, еще нужно подождать несколько месяцев, так как послание обычно бывает в конце апреля.

Глава Центризбиркома пообещала, что ее ведомство будет готово сразу к двум кампаниям и сможет «подготовить весь тот персонал, который будет работать в ходе избирательной кампании, а это около 80 тысяч человек».

Изменения в избирательное законодательство так и не внесли

Ермошина рассказала, что ЦИК с экспертами проанализировал предложения изменений в избирательное законодательство, которые внесло ОБСЕ (после выборов 2016 года). Планировалось рассмотреть их уровне главы Беларуси. Но прошло два года, а этого так и не произошло. Глава ЦИК объяснила это идеями об изменениях Конституции.

«Тем не менее, те предложения, которые вносят европейские эксперты мы применяем в виде рекомендаций. Часть из них уже действует», - отметила Ермошина.

Среди таких она назвала рейтинговое голосование по включению представителей партий и общественных объединений в состав избирательных комиссий (при этом, представители оппозиции в избиркомы так и не попадают), упрощение правил (без конкретики, но, по словам Ермошиной, после этого «значительно снизилось количество жалоб»).

Административный ресурс и ответственный избиратель

Одним из самых странных заявлений главы ЦИК во время брифинга было о «хорошем» административном ресурсе, который применятся на белорусских выборах.

«На сегодня на выборах можно снять свою кандидатуру только за несколько дней, а дальше нет. Но ведь это значит, что избиратель будет голосовать за человека, который не хочет быть кандидатом. Я только за принцип добровольности», - начала издалека тему Лидия Ермошина.

Далее она напомнила, что в Беларуси демонстрируется высокая явка избирателей (по крайней мере, по официальным данным). «Не обходится, конечно, без административного ресурса. Но это не принуждение, это воспитание ответственного избирателя», - подчеркнула глава ЦИК.

«Право выбора»: дата выборов не важна

«Если бы Лидия Ермошина сказала, что прошли изменения в избирательное законодательство, власти готовы провести независимые и демократические выборы, то они могли бы пройти и 31 декабря», - сказал БДГ национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора» Алесь Силков.

По его словам, они начали подготовку к наблюдению давно, и для них дата выборов на сегодня не принципиальна. Координатор кампании наблюдения называет те изменения, которые проводят власти косметическими.

Силков подтвердил, что официальная явка избирателей не могла быть достигнута без административного ресурса. «Когда студента БГУ палкой загоняют на участок дополнительным выходным, это не обучит из него ответственного избирателя, а отвергнет его от участия в избирательном процессе. Ничего нельзя делать по принуждению», - подчеркнул координатор «Право выбора».

Бриффинг как способ самооправдания для ЦИК

«Во время брифинга Ермошина не сказала ничего нового, главный вопрос — какие выборы будут первыми — остался висеть в воздухе», - сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.

Он назвал два мотива для записи интервью. Во-первых, есть политизированная часть населения — оппозиция, вертикаль — которой интересна тема выборов. Во-вторых, ЦИК нужно самооправдаться.

«Центризбирком выглядит смешно и анекдотично. Такое впечатление, что глава и в грош не ставит главу ЦИК. Два года как на стол президента положили наработки, подготовленные во главе с Ермошиной — думаю, вполне умеренные, где частично были учтены самые незначительные предложения ОБСЕ», - отметил эксперт.

По его мнению, принятие поправоок в законодательства не предвидятся, и это Ермошина пытается закамуфлировать разговорами об изменениях в Конституцию.

«Похоже, 1 декабря пока удобная с точки зрения главы ЦИК дата. Раньше она говорила о проведении в конце осени 2019 года одной из кампаний. Если бы был принципиальный разговор с Лукашенко, было бы больше конкретики, а тут нужно что-то скармливать журналистам», - предположил политический обозреватель.

Класковский считает, что, скорее всего, сам Лукашенко еще определился с датами кампаний. С одной стороны, «соблазнительно провести первыми президентские выборы, пока более-менее стабильная обстановка, не так сказывается дефицит денежных средств от того, что россияне не хотят компенсировать последствия налогового маневра, не начались новые переговоры о цене на газ».

С другой, «Лукашенко не любит, когда его подозревают в слабости», «мы не все знаем о глубине конфликта с Москвой» - есть аргументы и для проведения первыми парламентских выборов.

«Выборы для Лукашенко — вопрос технический. Есть отлаженная система элегантных побед — если не будет форс-мажорных факторов, а они маловероятны - все пойдет как по маслу. Для официального лидера Беларуси более важно выцарапать у Москвы экономические преференции, чем в очередной раз проштамповать еще на пять лет себе срок», - заключил Александр Класковский.