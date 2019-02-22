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Без Риги. Стали известны все пары 1-го раунда Кубка Гагарина
22 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого определились пары 1-го раунда Кубка Гагарина.
Рижские динамовцы, до последнего дня претендовавшие на пропуск в плей-офф, в заключительном матче проиграли московскому ЦСКА (0:3), который стал в итоге победителем «регулярки».
Рижане же на 1 очко отстали от замкнувшего зону плей-офф подольского «Витязя» и пятый год подряд остались за бортом Кубка Гагарина.
Минское «Динамо» второй год подряд не пробилось в плей-офф.
На Востоке впервые первое место занял екатеринбургский «Автомобилист». Казахстанский «Барыс» под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки стал вторым — это лучший результат в истории клуба.
Пары плей-офф:
Конференция «Запад»
ЦСКА (1) — «Витязь» (8)
Конференция «Восток»
«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8)
Первые матчи 1-го раунда Кубка Гагарина пройдут в понедельник, 25 февраля.
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22 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого определились пары 1-го раунда Кубка Гагарина.
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