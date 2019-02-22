Без Риги. Стали известны все пары 1-го раунда Кубка Гагарина

22 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого определились пары 1-го раунда Кубка Гагарина.



Фото: khl.ru

Рижские динамовцы, до последнего дня претендовавшие на пропуск в плей-офф, в заключительном матче проиграли московскому ЦСКА (0:3), который стал в итоге победителем «регулярки».

Рижане же на 1 очко отстали от замкнувшего зону плей-офф подольского «Витязя» и пятый год подряд остались за бортом Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» второй год подряд не пробилось в плей-офф.



Фото: khl.ru

На Востоке впервые первое место занял екатеринбургский «Автомобилист». Казахстанский «Барыс» под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки стал вторым — это лучший результат в истории клуба.



Фото: khl.ru

Пары плей-офф:

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8)

СКА (2) — «Спартак» (7)

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6)

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5)

Конференция «Восток»

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8)

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7)

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6)

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5).

Первые матчи 1-го раунда Кубка Гагарина пройдут в понедельник, 25 февраля.