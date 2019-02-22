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Myfin.by поздравляет мужчин с Днем защитников Отечества

23.02.2019 00:01 — Разное | Myfin  
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Myfin.by поздравляет мужчин с Днем защитников Отечества
Источник фото: vesti-ukr.com

История праздника уходит своими корнями в 1918 год, когда была создана Красная армия. Многие десятилетия 23 февраля считался в первую очередь профессиональным праздником всех военнообязанных, однако в наши дни его понимание стало более широким.

 
 
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