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Myfin.by поздравляет мужчин с Днем защитников Отечества
История праздника уходит своими корнями в 1918 год, когда была создана Красная армия. Многие десятилетия 23 февраля считался в первую очередь профессиональным праздником всех военнообязанных, однако в наши дни его понимание стало более широким.
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