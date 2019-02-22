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XXIII открытый чемпионат Беларуси по самбо: рассказываем итоги первого дня
Новости Беларуси. 23-й открытый чемпионат Беларуси по самбо на призы Президента нашей страны является тестовым перед II Европейскими играми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ровно через четыре месяца лучшие самбисты континента разыграют награды минского мультифорума. Ну а пока определились победители первого дня февральского турнира. Приятно, что в списках значатся и белорусы.
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Новости Беларуси. 23-й открытый чемпионат Беларуси по самбо на призы Президента нашей страны является тестовым перед II Европейскими играми, сообщили в программе...
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