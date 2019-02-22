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Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи
Новости Беларуси. О малой родине, службе в милиции и душевных переживаниях в стихах – в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С правоохранителем, талантливым участковым инспектором ГУВД Центрального района, который пишет стихи, познакомилась корреспондент СТВ Анастасия Кончиц.
Быть на страже общественного порядка – задача непростая. Впрочем, служба участковых инспекторов успешно с этим справляется. Например, Юрий Кузюкович работает в милиции уже давно и не только знает, какими качествами должен обладать настоящий милиционер, но и воспитывает их в себе.
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Новости Беларуси. О малой родине, службе в милиции и душевных переживаниях в стихах – в программе «Столичные подробности» на СТВ. С правоохранителем,...
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