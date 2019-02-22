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Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

23.02.2019 00:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Здесь собираются открыть музей Минска, кафе и зал для презентаций. Реставрацию выполнят за счет городского бюджета и помощи инвесторов.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Кроме того, в предместье может появиться кинотеатр под открытым небом, медицинский центр и хлебопекарня. Несколько необычных идей есть и у самих минчан.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Само это место культурное. Напрашивается, чтобы были культурные ценности и произведения искусства.

Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Здесь такие красивые и спокойные улочки, для тусовок здесь ничего не подойдет. Хорошо бы открыть музей.


 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь собираются открыть...
 
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