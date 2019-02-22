Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле

Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Здесь собираются открыть музей Минска, кафе и зал для презентаций. Реставрацию выполнят за счет городского бюджета и помощи инвесторов.





Кроме того, в предместье может появиться кинотеатр под открытым небом, медицинский центр и хлебопекарня. Несколько необычных идей есть и у самих минчан.









Само это место культурное. Напрашивается, чтобы были культурные ценности и произведения искусства.





Здесь такие красивые и спокойные улочки, для тусовок здесь ничего не подойдет. Хорошо бы открыть музей.