|
Бывшую синагогу в Раковском предместье начнут реставрировать в апреле
Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь собираются открыть музей Минска, кафе и зал для презентаций. Реставрацию выполнят за счет городского бюджета и помощи инвесторов.
Кроме того, в предместье может появиться кинотеатр под открытым небом, медицинский центр и хлебопекарня. Несколько необычных идей есть и у самих минчан.
Само это место культурное. Напрашивается, чтобы были культурные ценности и произведения искусства.
Здесь такие красивые и спокойные улочки, для тусовок здесь ничего не подойдет. Хорошо бы открыть музей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Обновлением здания на улице Раковской займутся уже в апреле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь собираются открыть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)