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В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й
Новости Беларуси. На столичном рынке труда ожидаются перемены. По итогам исследований государственной службы занятости населения, проводимых совместно со шведскими коллегами, составлен барометр возможности трудоустройства, в котором перечислили наиболее и наименее перспективные профессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По прогнозам специалистов в 2019 году наиболее востребованы работники медицинской, строительной, спортивной и творческой отраслей. Сложнее всего найти работу будет специалистам в области промышленности, образования и финансов.
Пер Линдберг, ведущий администратор международного отдела Шведской государственной службы занятости:
Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Чтобы облегчить поиск работы, соискателям предлагают воспользоваться новой услугой – электронной ярмаркой вакансий, которая начнет действовать в марте и будет длиться несколько дней.
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Новости Беларуси. На столичном рынке труда ожидаются перемены. По итогам исследований государственной службы занятости населения, проводимых совместно со...
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