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В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

23.02.2019 00:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На столичном рынке труда ожидаются перемены. По итогам исследований государственной службы занятости населения, проводимых совместно со шведскими коллегами, составлен барометр возможности трудоустройства, в котором перечислили наиболее и наименее перспективные профессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

По прогнозам специалистов в 2019 году наиболее востребованы работники медицинской, строительной, спортивной и творческой отраслей. Сложнее всего найти работу будет специалистам в области промышленности, образования и финансов.

В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

Пер Линдберг, ведущий администратор международного отдела Шведской государственной службы занятости:
Мы отмечаем рост уровня занятости населения, сокращение безработицы. Однако велика нехватка рабочей силы на рынке труда. Также, не смотря на то, что промышленность остается ведущей отраслью в плане количества занятых, мы видим, что осуществляется структурная реформа и все больше людей находят работу в частном бизнесе.

В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Количество вакансий, которые на сегодняшний день заявляются нанимателями, превышает 17 тысяч. Обеспеченность рабочими местами составила 16 вакансий на одного безработного. Конечно же, в основном будут востребованы квалифицированные, высокоподготовленные специалисты, обладающие дополнительными компетенциями. 

В Минске составили рейтинг наиболее и наименее востребованных профессий на 2019-й

Чтобы облегчить поиск работы, соискателям предлагают воспользоваться новой услугой – электронной ярмаркой вакансий, которая начнет действовать в марте и будет длиться несколько дней.
 
 
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Новости Беларуси. На столичном рынке труда ожидаются перемены. По итогам исследований государственной службы занятости населения, проводимых совместно со...
 
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