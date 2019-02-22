В Минске продают ягоды, которых выйдет всего 11 кило на среднюю зарплату

В Минском магазне продают фейхоа по 77,58 рубля за клограмм. Средняя зарплата в Беларуси за январь составила 982 рубля, а после уплаты налогов - около 845 рублей. Это значит, что на нее можно купить почти 11 кило этих экзотических ягод.





Рядом с фейхоа в холодильнике лежат сливы по 36,86 рубля. Интересно, что они стоят дороже, чем маракуйя — на нее цена 26,49 рубля.





Еще из дороговизны в продаже имеется перец чили по 41,94 рубля и черные томаты черри по 59,44 рубля за килограмм.