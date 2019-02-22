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В Минске продают ягоды, которых выйдет всего 11 кило на среднюю зарплату
В Минском магазне продают фейхоа по 77,58 рубля за клограмм. Средняя зарплата в Беларуси за январь составила 982 рубля, а после уплаты налогов - около 845 рублей. Это значит, что на нее можно купить почти 11 кило этих экзотических ягод.
Еще из дороговизны в продаже имеется перец чили по 41,94 рубля и черные томаты черри по 59,44 рубля за килограмм.
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В одном из столичных гипермаркетов мы нашли фейхоа по 77 рублей за килограмм.
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