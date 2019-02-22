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«Посол лично контролировал ремонт». На Интернациональной открывается магазин молдавского вина и бар

23.02.2019 07:28 — Разное | Tut.by  
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На следующей неделе на Интернациональной, 15, откроется магазин молдавского вина и бар при нем La Moldova. TUT.BY узнал, зачем бывшему соучредителю одного из самых тусовочных баров на Зыбицкой открывать такое место и при чем тут посольство Молдовы в Беларуси.

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«Молдаванин гордится двумя вещами: погребом и комнатой, где встречают гостей»

Соучредитель нового места Андрей Пустошилов (раньше он был одним из соучредителей Spirit bar на Зыбицкой, сейчас у него доля в гастробаре «Высота 281») рассказывает, как появилась идея открытия места, которое совсем не похоже на его предыдущие проекты.

— Идея появилась после дня молдавской культуры, который проводился в 2017 году. Праздник понравился многим, у посольства Республики Молдова и руководства Минска возникла мысль, что было бы неплохо открыть в городе место, где можно было бы купить и попробовать хороший молдавский алкоголь, — говорит Андрей.


Андрей Пустошилов, соучредитель La Moldova

Чтобы эту идею реализовать, посольство Молдовы в Беларуси обратилось не к Андрею, а к его компаньону-молдаванину, который живет в Беларуси более 15 лет и занимается виноделием. Уже тот — к своему столичному другу, у которого есть успешные проекты в общепите.

— За время ремонта господин посол лично приезжал несколько раз на объект, чтобы посмотреть, как все продвигается, давал советы по созданию молдавского колорита. Он очень активный человек и заинтересован в развитии отношений между нашими странами и много делает, чтобы познакомить белорусов с молдавскими традициями, кухней и, конечно же, винами.


Изначально на Интернациональной, 15, планировалось открыть только магазин, но при разработке дизайн-проекта как-то сам собой при нем появился и небольшой дегустационный зал на 20 посадочных мест.

— Расскажу про концепцию: в деревенских домах у каждого молдаванина есть два места, которыми гордится настоящий хозяин. Первое — погреб, где он хранит вино. Второе — «casa mare», то есть большая комната, где встречают гостей. У нас в La Moldova два зала: магазин, который оформлен в стиле известных «криковских подвалов», где в специальных полках (казах) выставлены бутылки. И есть дегустационный зал в молдавском стиле с камином и бочками.


Отдельной кухни здесь нет, гостям предложат лишь некоторые молдавские закуски (в том числе плацинды). Также в заведении будет работать так называемый пробковый сбор, когда вы сможете заказать любой напиток из магазина при баре (из того, чего нет в меню бара) и получите комплимент в виде дегустационного сета. Цены на закуски — от 5 рублей.

«Рассчитываем на посетителей более старшего возраста — тех, кто помнит хорошее молдавское вино»

Андрей Пустошилов не называет конкретной суммы, в которую им с компаньоном обошлось новое место, но показывает фотографию на телефоне: состояние помещения «до» — это голые стены.

— На ремонт ушло полгода. Расценки такие: любой общепит в Минске открыть — это где-то от 800 долларов до полутора тысяч долларов за квадратный метр. Здесь у нас 100 «квадратов». Рассчитываем окупить вложения где-то за три года. Мой первый проект — бар Spirit — окупился очень быстро, за один сезон. Но бары быстро умирают — их открывается много, очень тяжело держаться в топе. А это совершенно другое место.


Совладелец говорит, что здесь рассчитывают видеть посетителей более старшего возраста — 35 и выше.

— Молдавское вино вообще незнакомо людям 25−30 лет, его знают и помнят люди постарше.

Интересуемся у Андрея, почему он продал свой первый проект в сфере общепита — Spirit bar.

— Предложили хорошие деньги. Думаю, за эти деньги бару нужно было еще года три работать. Да, было жалко, но решение принял быстро. Потом Евгений Андреев продал свою долю в Mad Rabbit, мы начали искать другое помещение и открыли «Высоту 281».


Ковер, что висит на стене, купили специально для бара La Moldova в молдавской деревушке

Но новое место, говорит соучредитель, он собирается иметь в активах не полгода-год, а точно дольше.

— Место уютное, тема интересна, в Минске ее нет. Когда закончу доделывать это место, думаю о том, чтобы открыть еще полноценный ресторан молдавской кухни.

Ориентировочно открытие запланировано на 1 марта.

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Теги: Минск
 
 
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На следующей неделе на Интернациональной, 15, откроется магазин молдавского вина и бар при нем La Moldova. TUT.BY узнал, зачем бывшему соучредителю одного из самых тусовых...
 
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