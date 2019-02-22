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«Наша Мона Лиза». Бейонсе и Джей-Зи записали видео для Меган Маркл

23.02.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Бейонсе и Джей-Зи стали лауреатами BRIT Awards — ежегодной музыкальной премии в области популярной музыки. Звезды не смогли посетить церемонию, но записали видео с благодарностью, которое уже собрало более 11 миллионов просмотров в инстаграме. В ролике звезды позируют на фоне картины, которая изображает Меган Маркл в образе королевы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 20 Фев 2019 в 2:49 PST

— Большое спасибо BRIT Awards за эту высокую честь. Вы всегда поддерживали нас. Спасибо за вашу любовь! — сказала Бейонсе.

— Пожалуйста, — в шутку добавил Джей-Зи. Также в ролике слышно, как за кадром задает вопрос «почему?» семилетняя дочь исполнителей Блу Айви.

В комментарии к фото Бейонсе поблагодарила британцев за награду, а также обратилась к Меган Маркл с поздравлениями, намекнув на ее афроамериканское происхождение:

— В честь месяца афроамериканской истории мы хотим выразить почтение нашей Моне Лизе. Поздравляем с беременностью! Мы желаем вам много радости!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Beyoncé (@beyonce) 20 Фев 2019 в 2:48 PST

Сюжет ролика супруги позаимствовали из своего видеоклипа на песню Apes**t, снятый в Лувре, где супруги позировали на фоне мировых шедевров, в том числе и со знаменитой «Моной Лизой» Леонардо Да Винчи.

Автором портрета выступил художник Тим О’Брайен, который специализируется на изображениях знаменитостей. Изначально портрет был создан для студенческого сестринства Каппа Каппа Гамма с их главным символом — ключом.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от James Eugene (@houseof_sirjames) 21 Фев 2019 в 7:54 PST

 
 
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Бейонсе и Джей-Зи стали лауреатами BRIT Awards - ежегодной музыкальной премии в области популярной музыки. Звезды не смогли посетить церемонию, но записали видео с...
 
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