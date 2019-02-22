30 лидских автобусов «Неман» будут перевозить участников II Европейских игр в Минске

Автобусы среднего класса «Неман-4202» на 28 мест будут выпущены специально к Европейским играм в туристической комплектации с максимальным количеством опций. На них установлен двигатель автомобильного класса Iveko.





Прямо с конвейера автосборочного производства «Неман» ОАО «Минский завод колесных тягачей» по 10 единиц автобусов Неман-4202» получат Минсктранс и Минскоблавтотранс, еще по два автобуса отправят в каждую область страны. Автобусы предназначены для перевозки участников и гостей игр , после игр они вернутся на автопредприятия.









Опытный завод «Неман» был создан в Лиде в 1990 году. Здесь собирались автобусы ЛиАЗ, затем городские и пригородные автобусы серии Неман-5201. И только включение предприятия в состав ОАО «МЗКТ» в 2014 году позволило наладить производство современных автобусов среднего класса. С прошлого года произошло расширение модельного ряда за счет выпуска пригородной и школьной модификаций.

На Гродненщине высоко оценили эти автобусы за их современный дизайн, хорошую комплектацию, всепроходимость.

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