Каким должен быть истинный защитник Отечества?

С этим вопросом в преддверии 23 февраля «Авангард» обратился к жительницам Будакошелевщины.

Учащаяся 9-го класса Николаевского детского сада-средней школы Яна ЩЕРБАКОВА:





– Для меня хорошим примером защитника Отечества является папа. Он не только в свое время отслужил в войсках ВДВ, но и сегодня проходит службу в резерве. Для нас он настоящий герой, сильный и мужественный, и мы, безусловно, им гордимся. Я считаю, что мужчина должен проявлять заботу о женщинах, быть всегда готовым прийти на помощь тому, кто в этом нуждается, и, конечно, обладать такими качествами, как доброта и отзывчивость.

Художественный руководитель Рогинского центра народного творчества Екатерина АНДРИАНОВА:





– В моей семье подрастает будущий защитник Отечества. Сынишку зовут Дэвид. И хотя ему только 11 лет, он уже видит себя военным и мечтает о службе в армии. В 9 лет сын принял решение сделать упор на физическую подготовку, поэтому зарядка и различного рода силовые упражнения уже вошли в ежедневную привычку. Со своей стороны делаю все от меня зависящее, чтобы воспитать сына настоящим патриотом.

Жительница аг. Рогинь Елена БУРАЧКОВА:





– Моему сыну Артуру 20 лет. Сейчас он учится в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины и скоро станет учителем физики. Возможно, что после его окончания сына призовут на службу, но эта мысль ни меня, ни его нисколько не пугает. Мне хочется видеть своего сына и всех мужчин сильными, отзывчивыми, добросовестными и обязательными, чтобы такие слова, как долг, честь и совесть, для них были на первом месте.

Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото автора