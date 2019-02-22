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Каким должен быть истинный защитник Отечества?

23.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
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С этим вопросом в преддверии 23 февраля «Авангард» обратился к жительницам Будакошелевщины.

Учащаяся 9-го класса Николаевского детского сада-средней школы Яна ЩЕРБАКОВА:

Каким должен быть истинный защитник Отечества?

– Для меня хорошим примером защитника Отечества является папа. Он не только в свое время отслужил в войсках ВДВ, но и сегодня проходит службу в резерве. Для нас он настоящий герой, сильный и мужественный, и мы, безусловно, им гордимся. Я считаю, что мужчина должен проявлять заботу о женщинах, быть всегда готовым прийти на помощь тому, кто в этом нуждается, и, конечно, обладать такими качествами, как доброта и отзывчивость.

Художественный руководитель Рогинского центра народного творчества Екатерина АНДРИАНОВА:

Каким должен быть истинный защитник Отечества?

– В моей семье подрастает будущий защитник Отечества. Сынишку зовут Дэвид. И хотя ему только 11 лет, он уже видит себя военным и мечтает о службе в армии. В 9 лет сын принял решение сделать упор на физическую подготовку, поэтому зарядка и различного рода силовые упражнения уже вошли в ежедневную привычку. Со своей стороны делаю все от меня зависящее, чтобы воспитать сына настоящим патриотом.

Жительница аг. Рогинь Елена БУРАЧКОВА:

Каким должен быть истинный защитник Отечества?

– Моему сыну Артуру 20 лет. Сейчас он учится в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины и скоро станет учителем физики. Возможно, что после его окончания сына призовут на службу, но эта мысль ни меня, ни его нисколько не пугает. Мне хочется видеть своего сына и всех мужчин сильными, отзывчивыми, добросовестными и обязательными, чтобы такие слова, как долг, честь и совесть, для них были на первом месте.
Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото автора

 
 
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С этим вопросом в преддверии 23 февраля «Авангард» обратился к жительницам Будакошелевщины. Учащаяся 9-го класса Николаевского детского сада-средней...
 
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