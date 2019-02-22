Сегодня в Республике Беларусь торжественно отмечается поистине всенародный праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил

В этот день мы поздравляем всех тех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, кто был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, кто с доблестью и честью выполнял интернациональный долг и постигает воинскую науку сегодня.

Воины Вооруженных Сил свято хранят и приумножают славные традиции старших поколений, совершенствуют мастерство и успешно решают сложные учебно-боевые задачи. Более 200 будакошелевцев сегодня находятся в рядах белорусской армии. Кто-то только начал свой боевой путь, кто-то через несколько месяцев уже вернется на «гражданку». Илья Климов и Иван Надточий были призваны в ряды Вооруженных Сил осенью 2017 года и уже в мае завершат срочную службу. Но, без сомнения, армейское время навсегда останется в их памяти как серьезный и ответственный путь – путь от юноши к настоящему мужчине.





Илья Климов из г.п. Уваровичи проходит службу в г. Фаниполь, в 15-й зенитно-ракетной бригаде. В армию отправился после окончания Минского автомеханического колледжа. Признается, что поступал в Горецкую сельскохозяйственную академию, но для зачисления не хватило буквально 3 баллов.

– Конечно, был вариант поступить на заочное отделение, но я все же мечтал получить образование на дневном. Сидеть на родительских плечах в мои планы тем более не входило, и я решил направить жизнь в правильное мужское русло – пойти в армию, – говорит Илья.

Конечно, на первых порах, как, наверное, и всем новобранцам, юноше было нелегко: необходимо было привыкать к новому распорядку дня и учиться жить абсолютно новой жизнью, в которой было много нового и неизвестного.

– Я быстро усвоил главное армейское правило: солдат должен точно и в срок выполнять приказы и решать боевые задачи. Тогда вопросов к тебе будет меньше, а уважения – больше. А там и до повышения в звании недалеко, –отмечает Илья.

Кстати, молодой человек за короткий срок снискал репутацию ответственного и исполнительного бойца, дослужился до звания младшего сержанта и сегодня занимает должность командира взвода, своим примером показывая новобранцам, каким должен быть образцовый солдат белорусской армии.

Сегодня о том, что жизнь сложилась именно таким образом, он нисколько не жалеет. За 1,5 года молодой человек набрался мужества, смелости, научился принимать серьезные волевые решения и нести за них ответственность.

Иван Надточий во время призывной кампании совершил своеобразный подвиг: в непростой период, когда кипели нешуточные страсти вокруг событий в знаменитой «учебке» в Печах, что под Борисовом, он сам вызвался пройти именно там курс молодого бойца. Говорит, что страха почему-то не испытывал, а о том, что туда попадают самые смелые и выносливые, был наслышан.

– Честно сказать, я хотел попасть в пограничные войска, но, как оказалось, здоровье у меня отменное, поэтому пришлось пойти в десантники, – смеется молодой человек. – Службу прохожу в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде г. Витебска. Конечно же, прекрасно понимаю: нести гордое звание десантника очень почетно и вместе с тем ответственно, поэтому делаю все возможное, чтобы с честью носить голубой берет.

Иван признается, что, хоть с парашютом пока прыгнуть не довелось, служба проходит насыщенно и плодотворно: солдаты совершают полевые выходы продолжительностью в две недели, а то и месяц, совершенствуют свои навыки стрельбы из автомата и вождения боевых машин, отрабатывают тактику ведения боя и многое другое. Одним словом, скучать и расслабляться времени нет.

Впрочем, такой ритм жизни парня нисколько не испугал, наоборот, Иван принял решение после окончания срочной службы пойти служить по контракту в те самые пограничные войска, в которые он в свое время мечтал попасть. И можете быть уверенными: с такими отменными бойцами, как Иван и Илья, наша Родина под надежной защитой!

Марина КРАСНИК