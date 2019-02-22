ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня в Республике Беларусь торжественно отмечается поистине всенародный праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил

23.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В этот день мы поздравляем всех тех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, кто был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, кто с доблестью и честью выполнял интернациональный долг и постигает воинскую науку сегодня.
Воины Вооруженных Сил свято хранят и приумножают славные традиции старших поколений, совершенствуют мастерство и успешно решают сложные учебно-боевые задачи. Более 200 будакошелевцев сегодня находятся в рядах белорусской армии. Кто-то только начал свой боевой путь, кто-то через несколько месяцев уже вернется на «гражданку». Илья Климов и Иван Надточий были призваны в ряды Вооруженных Сил осенью 2017 года и уже в мае завершат срочную службу. Но, без сомнения, армейское время навсегда останется в их памяти как серьезный и ответственный путь – путь от юноши к настоящему мужчине.

Сегодня в Республике Беларусь торжественно отмечается поистине всенародный праздник – День защитников Отечества и Вооруженных Сил
Иван Надточий и Илья Климов

Илья Климов из г.п. Уваровичи проходит службу в г. Фаниполь, в 15-й зенитно-ракетной бригаде. В армию отправился после окончания Минского автомеханического колледжа. Признается, что поступал в Горецкую сельскохозяйственную академию, но для зачисления не хватило буквально 3 баллов.
– Конечно, был вариант поступить на заочное отделение, но я все же мечтал получить образование на дневном. Сидеть на родительских плечах в мои планы тем более не входило, и я решил направить жизнь в правильное мужское русло – пойти в армию, – говорит Илья.
Конечно, на первых порах, как, наверное, и всем новобранцам, юноше было нелегко: необходимо было привыкать к новому распорядку дня и учиться жить абсолютно новой жизнью, в которой было много нового и неизвестного.
– Я быстро усвоил главное армейское правило: солдат должен точно и в срок выполнять приказы и решать боевые задачи. Тогда вопросов к тебе будет меньше, а уважения – больше. А там и до повышения в звании недалеко, –отмечает Илья.
Кстати, молодой человек за короткий срок снискал репутацию ответственного и исполнительного бойца, дослужился до звания младшего сержанта и сегодня занимает должность командира взвода, своим примером показывая новобранцам, каким должен быть образцовый солдат белорусской армии.
Сегодня о том, что жизнь сложилась именно таким образом, он нисколько не жалеет. За 1,5 года молодой человек набрался мужества, смелости, научился принимать серьезные волевые решения и нести за них ответственность.
Иван Надточий во время призывной кампании совершил своеобразный подвиг: в непростой период, когда кипели нешуточные страсти вокруг событий в знаменитой «учебке» в Печах, что под Борисовом, он сам вызвался пройти именно там курс молодого бойца. Говорит, что страха почему-то не испытывал, а о том, что туда попадают самые смелые и выносливые, был наслышан.
– Честно сказать, я хотел попасть в пограничные войска, но, как оказалось, здоровье у меня отменное, поэтому пришлось пойти в десантники, – смеется молодой человек. – Службу прохожу в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде г. Витебска. Конечно же, прекрасно понимаю: нести гордое звание десантника очень почетно и вместе с тем ответственно, поэтому делаю все возможное, чтобы с честью носить голубой берет.
Иван признается, что, хоть с парашютом пока прыгнуть не довелось, служба проходит насыщенно и плодотворно: солдаты совершают полевые выходы продолжительностью в две недели, а то и месяц, совершенствуют свои навыки стрельбы из автомата и вождения боевых машин, отрабатывают тактику ведения боя и многое другое. Одним словом, скучать и расслабляться времени нет.
Впрочем, такой ритм жизни парня нисколько не испугал, наоборот, Иван принял решение после окончания срочной службы пойти служить по контракту в те самые пограничные войска, в которые он в свое время мечтал попасть. И можете быть уверенными: с такими отменными бойцами, как Иван и Илья, наша Родина под надежной защитой!
Марина КРАСНИК

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот день мы поздравляем всех тех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, кто был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идеальная «японка», которой кое-чего не хватает. Тест-драйв новой Mazda 6 с турбомотором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Вороновская газета
Полымя
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика