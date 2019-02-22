Идеальная «японка», которой кое-чего не хватает. Тест-драйв новой Mazda 6 с турбомотором

Давайте честно. Атмосферные моторы на массовых автомобилях делать почти разучились. Жесткие экологические нормы душат в зародыше попытки инженеров придать современному мотору хоть какой-то яркий характер. Но получается — нет «низов», тяга ровная, характер стойкий, нордический. Скучно. Рецепт от скуки один — турбомотор. И он появился под капотом обновленной Mazda 6. Два дня мне с ней было очень весело. Волшебный двигатель! Но есть нюансы…

Топовый мотор — топовой комплектации

Сначала разберемся с ценами. Не очень хорошая новость состоит в том, что турбомотор можно получить только в максимальной комплектации Executive Plus. Это вариант, когда есть все, что только для Mazda 6 предлагается: базовое оснащение плюс пакеты опций. Стоит такая машина ни много ни мало 81 080 рублей. Для упакованного седана бизнес-класса нормальная цена. Это экономика у нас ненормальная, поэтому 90% населения покрутят пальцем у виска — не до жиру.





Упакован седан действительно по полной программе: кожаный салон, замша в отделке, электроприводы кресел, проекционный дисплей, подогревы всех сидений и рулевого колеса, полный набор активных систем безопасности, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камеры кругового обзора. А вот подогрева лобового стекла по всей площади нет. Вряд ли японцы экономили. Просто посчитали нецелесообразным. А я морозным утром, выскребая лобовое стекло пластиковой карточкой, думал иначе.

Чисто теоретически, если уж Mazda из-за угла заглядывает в премиум-сегмент, можно было и четырехзонный климат-контроль предложить. Но это не критично, дети сзади не жаловались. Зато разъемов USB предусмотрели с запасом. Ах, да. В бизнес-сегменте пригодились бы еще и шторки на окнах задних дверей. Потому что для заднего стекла она есть, и даже с электроприводом. Но после тест-драйва я понял: никакая она не бизнес-леди. Хулиганка. Самая настоящая, хоть и слегка респектабельная.

Красота и страсть



Нет, Mazda 6 должна быть Soul Red. В сером цвете не то

После того как из гаммы исчезла спортивная модификация MPS (да что там, она выпускалась всего-то с 2005 по 2007 год), Mazda 6 превратилась в просто хорошо упакованный японский седан. Замечу, красивый. Да, давайте сразу обозначу свою позицию. Mazda 6 — стильная штучка. Не признать это — расписаться в отсутствии художественного вкуса. Возможно, кому-то может не понравиться именно этот стиль, но машина очень гармонична, пропорциональна и стремительна. Особенно в фирменном цвете Soul Red.

Вернемся к нашим моторам. Так вот, с самым мощным атмосферником объемом 2,5 литра на 194 «лошадки» Mazda разгонялась до сотни за 8,2 секунды. Это быстро, но динамика все равно не захватывала. Особенно оглядываясь на версию MPS с 260-сильным турбо. У конкурентов тем временем под капотом были моторы мощнее. Много мощнее. Так что с новым поколением пришло время исправить ситуацию. Под капот поместили двигатель SKYACTIV-G 2,5 T. Для него на сайте белорусского дилера указана мощность 231 лошадиная сила. Но иностранные издания пишут, что на 98-м бензине мотор выдает уже 250 сил.





До «сотни» турбо-Mazda выстреливает уже за 7 секунд. И каждая из них — удовольствие. Шестидиапазонный «автомат», спорт-режим и идеально настроенная взаимосвязь «мотор — коробка — педаль газа». Я на два дня превратился в настоящего дорожного хулигана, честное слово. Ну не получалось у меня степенно катить, даже когда сзади болтали ногами двое детей. Впрочем, они к перегрузкам и реву моторов уже давно привыкли.

Самое главное достоинство Mazda 6 — это полное с ней взаимопонимание, которое ты находишь буквально с первых метров. Автомобиль — это продолжение тебя. Всегда знаешь, как он поедет при нажатии педали газа. Да, если ехать совсем уж активно, «коробка» начинает немного запаздывать, но даже эти паузы — прогнозируемы и понятны. Но — где звук? То есть он есть, но это не то, что я хотел услышать. Не песня, не гимн, не торжество. Просто звук двигателя.





В дни тест-драйва с погодой не повезло. Сырой и холодный асфальт убивает радость от динамики. Просто потому, что с места Mazda 6 срывается, как ужаленная, и даже противобуксовочная система не справляется на таком покрытии. Машина начинает истерично бить буксующими колесами, обороты которых пытается сдержать противобуксовочная система. Надо сбрасывать газ. И тут я понял, что машине остро не хватает полного привода. Знаю, что это сделало бы ее дороже, тяжелее и, скорее всего, чуть медленнее в идеальных условиях сухого асфальта. MPS была полноприводной…

В поворотах Mazda 6 хороша. Говорят, подвеску перенастроили в угоду комфорту. Да, мне бы чуть больше реактивного усилия на рулевом колесе, чуть пособраннее подвеску. Но и так — хорошо, и так — заводит. В лепестки клеверных развязок Mazda 6 «ныряет» с азартом выпускницы, решившей броситься во все тяжкие. Возможно, я слишком медленно ехал, но не было ни намека на снос передней оси. Зато под сброс газа — приятное ввинчивание внутрь поворота. Я еще не утомил своими восторгами по поводу «рулежки»? Ладно, давайте о вещах более приземленных.





Комфорт. Про подвеску уже сказал, осталось добавить про шумоизоляцию. Ее здесь серьезно доработали, особенно колесные арки. Но полной изоляции от внешних шумов все равно нет. Хотя машина тихая. Во всяком случае, никаких навязчивых и раздражающих звуков я не услышал. И стереосистема Bose хорошо «прокачивает» салон.

Что в итоге получилось? Mazda 6 обрела гармонию. Отличный мотор, хорошее шасси, богатая комплектация и стильная внешность. И вроде бы есть все составляющие успеха, но… этим рынком, в том числе и белорусским, правят кроссоверы. Седаны нынче не в почете. Но если вдруг вы точно уверены в том, что немецкие гении скучные, а «паркетник» вам точно не нужен, то Mazda 6 стоит как минимум рассмотреть. И турбо-тест-драйв — строго обязательно.

Нам запомнилось



Камеры кругового обзора позволяют уверенно ориентироваться в пространстве. До тех пор, пока их не забрызгает грязью с дороги



Тот случай, когда обогрев лобового стекла по всей площади — большое благо. Но у Mazda 6 подогреваются только зоны покоя стеклоочистителей



Если не присматриваться, то не сразу заметишь, что панель приборов наполовину виртуальная



Режим Sport лишь слегка обостряет педаль газа и заставляет АКП держать передачу



Мультимедийной системой можно управлять как касаниями экрана (но только если машина не находится в движении), так и с помощью блока физических кнопок



Просто багажник. Спинка заднего дивана складывается раздельно, лючка для перевозки длинномеров нет



USB-портов не пожалели. Два спереди в боксе-подлокотнике…



…и два для задних пассажиров



Передние кресла стали определенно лучше — и формой, и содержанием. Есть вентиляция, причем она работает по принципу вытяжной



Сзади просторно. При росте 186 см сам за собой усаживаешься без проблем

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Mazda 6 2.5 T Рабочий объем, см3 2500 Максимальная мощность, л. с. 231 Максимальный крутящий момент, Нм 420 Максимальная скорость, км/ч 239 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 7 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,7 Длина, мм 4870 Ширина, мм 1840 Высота, мм 1450 Колесная база, мм 2838 Клиренс, мм 165