Тема недели: Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики – Александр Лукашенко

Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Тем не менее вы, будущие выпускники Военной академии, должны всегда быть готовы к любому повороту событий, быть высокопрофессиональными специалистами, настоящими патриотами Отечества. Обязаны понимать свое предназначение в судьбе нашего государства", - сказал Президент.





Александр Лукашенко отметил, что рад в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси встретиться с молодым поколением военнослужащих - теми, кому в ближайшем будущем предстоит обеспечивать национальную безопасность государства. "Мне приятно здесь побывать, потому что я помню первые дни своих действий в создании современного учебного военного заведения, и мне важно спустя многие годы посмотреть, чего вы достигли", - признался глава государства.

Президент заявил, что для белорусского народа мир и независимость - величайшие ценности, выстраданные многими поколениями людей.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в стране снова вспоминают подвиг, который совершили ее славные сыновья и дочери. "Это они отстояли свободу, независимость родины в годы Великой Отечественной войны. Это они заложили основу суверенного, независимого государства - нашей Беларуси. Мы, конечно же, гордимся своей героической историей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, современное поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников. "Сегодня в зале присутствуют курсанты и слушатели Военной академии. Это элита нашей национальной армии, которая формирует ее современный облик. Именно от всех вас, присутствующих здесь (уверен, что здесь лучшие), зависит будущее нашей страны и лицо наших Вооруженных Сил, не только армии, - обратил внимание глава государства. - Вижу, что и обучение офицерского состава здесь проходит на высоком уровне. Уделяется должное внимание сохранению традиций, изучению своей военной истории, опыту ведения современных войн, локальных конфликтов, внедрению новейших технологий".





Все это сегодня Президенту продемонстрировали в Военной академии. Особенно интересно, сказал Александр Лукашенко, было пообщаться с военнослужащими первого в Беларуси информационного подразделения Вооруженных Сил. "Но это только начало. И я руководителям сказал: нам ни в коем случае нельзя загубить это зерно. Оно должно произрасти, оно должно дать результат не только для внутреннего рынка нашей страны, но они должны поработать и на экспорт, получить в том числе хорошие деньги. В противном случае вы не сможете конкурировать с Парком высоких технологий", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что непременным условием современной подготовки является ее практическая направленность. "Поэтому ваша главная школа - это не столько, может быть, учебные классы, сколько полигоны и войска, - обратил он внимание. - По ряду специальностей в академии, как и во многих других вузах, сроки обучения были сокращены по моему настоятельному требованию. На подготовку любого специалиста следует отводить не больше времени, чем это нужно для овладения профессией".

По мнению Президента, усилия профессорско-преподавательского состава необходимо направлять также на формирование мировоззрения курсантов и слушателей, ведь современные военнослужащие должны уметь анализировать события в мире.

"Всем учащимся, особенно слушателям факультета Генерального штаба, необходимо четко представлять себе место Беларуси в системе межгосударственных отношений и глобальной безопасности", - подчеркнул глава государства.

Он поздравил курсантов, слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии, а также весь состав Вооруженных Сил Беларуси с наступающим праздником, выразив признательность за ратный труд, мужество и самоотверженность.

"Убежден, что преданность своей стране, воинскому долгу, высокий профессионализм, боевое мастерство будут способствовать успешному выполнению стоящих перед нами задач для сохранения мира и спокойствия на белорусской земле", - резюмировал Президент.

Александр Лукашенко призвал курсантов к неформальному диалогу и ответил на их вопросы и предложения.

Лукашенко: Беларусь не занимается тайной дипломатией

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей личного состава Военной академии.

Президент подчеркнул, что сейчас не то время, и надо работать другими методами. А белорусские дипломаты за рубежом и военные атташе в первую очередь ориентированы на развитие торгово-экономических отношений.

Глава государства напомнил: в Беларуси нет разделения между политической и экономической дипломатией, и МИД курирует оба этих направления. "Есть у нас и военные атташе, но не много и не в каждой стране, - военные дипломаты, которые осуществляют контакты в военной сфере", - отметил белорусский лидер.

По его словам, естественно, необходимо, насколько это возможно, видеть, знать, что происходит в той или иной стране. И дипломаты ряда государств, военные атташе действительно занимаются и разведкой, и шпионажем, однако подобные задачи в мирное время перед белорусскими дипломатами не ставятся, заверил Александр Лукашенко. "Если будет обострение, на этот случай у нас дипломатия усилится. Может быть, и тайная дипломатия", - добавил глава государства.

Лукашенко: если мы дестабилизируем страну, то снова уйдем под плетку

"Надо заниматься экономикой - это основа стабильности. Поэтому главное - не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут тягать плеткой. Ладно, нас: мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать?" - задал риторический вопрос Президент.

Глава государства подчеркнул, что главное - сохранить мир, покой и стабильность.





"Это не потому что я Президент и чего-то там боюсь. Я уже отбоялся: у меня в первый год через три месяца в Минске (я привожу пример часто) на три дня муки оставалось и метро забастовало, остановился весь транспорт. Я уже все это прошел. Поэтому главное - это мир и стабильность. Вот этого потерять нельзя, исходя из того, что творится во всем мире", - сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что Беларуси трудно конкурировать с мировыми державами, которые обеспечивают себя природными ресурсами. "А отстать-то мы от них не должны. Если отстанем - все, будем чьей-то провинцией, - считает он. - Поэтому новые технологии, источники энергии - мы просто бежать за этим должны".

"Если мы отстанем - мы погибнем. Поэтому нужна стабильность. И все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих "монстров" не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парубками в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство", - резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко: мы с Россией всегда будем вместе, сколько бы ни ругались и ни спорили

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены. "Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - рассказал глава государства.

Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности - Лукашенко

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Александр Лукашенко.

В то же время Президент подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.

Лукашенко высказывает опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности

Президент отметил, что соответствующая тема в том числе обсуждалась во время его встречи с Президентом России Владимиром Путиным. "Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор, а когда на Западе заявляют об этом, пытается найти ответ на обвинения в сторону России. "Но информации в этом плане у меня нет. Она скрыта. Ее знает ограниченный круг людей", - заметил белорусский лидер.

Что касается потенциальной угрозы для безопасности Беларуси, Президент подчеркнул, что "это катастрофа, особенно для нас". По его словам, существует мнение, что выход США из ДРСМД в том числе направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре. "Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана - Корея, Япония, свои американские базы, которые там созданы", - отметил глава государства.

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины. Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД. - Прим. БЕЛТА). Мы сторонники миролюбивой политики. Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - заявил Александр Лукашенко.

Президент высказал мнение, что НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе: "Мне кажется, хоть Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить. Зачем было разрушать этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать его (к договору. - Прим. БЕЛТА), если речь о Китае".

Тема набора в армию будет обсуждена на заседании Совета безопасности Беларуси

"Сейчас будем на Совете безопасности рассматривать проблему набора в армию", - сказал Президент.

Он отметил, что в настоящее время, например, существует большое количество медицинских оснований для получения отсрочки. При этом речь не только о серьезных заболеваниях, но и о каких-то незначительных нарушениях. "С плоскостопием не берут, глаз косит - не годится...", - привел пример Александр Лукашенко.





"Мы сейчас посмотрим, определим те болезни, из-за которых служить в армии не могут, - сказал Президент. - Посмотрим со временем и по срокам службы, и по другим направлениям".

Александр Лукашенко подчеркнул, что армейскую школу так или иначе надо пройти практически всем. В том числе глава государства считает необходимым проводить краткосрочные призывы и в годы обучения в гражданских вузах, чтобы студенты могли освоить некоторые элементарные вещи в плане военной подготовки. "Какая бы армия ни была у нас, но это школа. Человек должен служить в армии. Это совсем другой человек после армии. И спорт - это основа всего", - сказал глава государства.

Президент также заявил, что в настоящее время серьезно думает над возвращением в Беларуси чего-то подобного нормативам комплекса ГТО. И в целом речь идет о необходимости более активного физического и трудового воспитания детей и молодежи, в первую очередь в школах.

Лукашенко: когда мне сообщают о дедовщине, у меня в жилах кровь закипает

Обращаясь к курсантам, Александр Лукашенко подчеркнул, что не бывает армии без дисциплины. В ней необходим порядок, но не должно быть солдафонства. "Вы не должны быть грубиянами в отношении своих подчиненных, - сказал Президент. - Не допускайте дедовщины. Когда я получаю информацию о дедовщине в подразделениях, у меня в жилах просто кровь закипает".





Глава государства отметил, что, если бы курсанты узнали, как он в свое время боролся с дедовщиной, они бы ахнули. Доходило до стычек с дедами, которые издевались над солдатами. Но в результате все заканчивалось благополучно. "Я добился того, что в роте была железная дисциплина. Без дисциплины мы ничего не сделаем. Но все должно быть по-мужски, и в основе должна лежать справедливость", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко считает главным достижением суверенную и независимую Беларусь

"Суверенитет и независимость - это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый Президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе, - это самое большое достижение. Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное независимое государство", - сказал белорусский лидер.





Комментируя то и дело появляющиеся домыслы по поводу угрозы суверенитету Беларуси, глава государства задал риторический вопрос, кем надо быть, чтобы, создав и возглавив независимое государство, потом допустить такое развитие событий. "Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России. Я на это никогда не пойду", - подчеркнул белорусский лидер.

"У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самое главное - оберегать (прежде всего вашим умом, талантами, руками) суверенитет и независимость нашей страны. Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, когда идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны", - добавил Александр Лукашенко.