Свой талисман, обновленный город и гастрономическое путешествие: как Слоним готовится ко Дню белорусской письменности

Под общим девизом

День белорусской письменности , который традиционно объединяет писателей, читателей, издателей и продавцов книг. Подготовка к нему уже идет полным ходом. Работа предстоит довольно масштабная: продумать общую концепцию праздника, наполнение каждой площадки, подготовить сам город, чтобы он во всей красе встретил гостей. А их планируется привлечь как можно больше. Именно такую задачу поставил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич на очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника. 1 сентября в городе над Щарой пройдет значимый в культурной жизни всей Беларуси праздник –, который традиционно объединяет писателей, читателей, издателей и продавцов книг. Подготовка к нему уже идет полным ходом. Работа предстоит довольно масштабная: продумать общую концепцию праздника, наполнение каждой площадки, подготовить сам город, чтобы он во всей красе встретил гостей. А их планируется привлечь как можно больше. Именно такую задачу поставил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич на очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника.





– Мне кажется, самое главное, и праздник тогда удастся, когда в нем примет участие как можно больше людей. Слоним – особенное место в истории нашей страны, истории нашей Родины. Этот город и район связаны с именами десятков очень интересных людей. На Слонимщине богатые литературные, литературно-художественные, краеведческие, историко-просветительские традиции. Хотелось бы, чтобы все это нашло отражение в мероприятиях праздника, – отметил министр.

мероприятия , которые будут проходить. А потому для торжества в Слониме нужен звучный и емкий девиз, который бы отражал его суть, привлекал гостей и объединял все площадки и, которые будут проходить.

– Идей на самом деле много. Если все это объединить воедино, то происходящее на различных праздничных площадках заиграет по-новому, – сказал заместитель министра информации Игорь Бузовский, ознакомившись с предварительной концепцией и наполнением праздника. – И тогда каждый гость Дня письменности будет знать, что приехал в Слоним с конкретной целью.





Сам девиз может предложить любой желающий. О главных требованиях к нему вскоре расскажут СМИ области. Кстати, вся подготовка к празднику будет широко освещаться в печатных и онлайн-версиях СМИ, в том числе в специальных рубриках. Уже сегодня на сайте «Гродзенскай праўды», к примеру, есть баннер ко Дню белорусской письменности. В марте у праздника появится свой аккаунт в соцсетях, а летом тематические рубрики будут и на республиканских телевизионных каналах. Такая широкая реклама привлечет больше туристов.

– Праздник, который призван популяризировать все лучшее и новаторское, достижения отечественной письменной культуры, родного языка и литературы, показать преемственность духовной традиции белорусского народа, будет концептуально связан с тематикой 2019 года, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Текущий год для нас всех является символичным и знаковым. Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Также 20 сентября области исполняется 75 лет. Поэтому День письменности в Слониме станет одним из знаковых моментов праздничных мероприятий. И, конечно, большой акцент будет сделан на Год малой родины, под знаком которого проходит 2019-й.

– День белоруской письменности должен быть интересен в первую очередь самим гостям, слонимчанам и всем, кто посетит на город. А потому по многим вопросам спрашиваем их мнение. У нас много талантливых людей с интересными идеями, и, уверен, многие задумки найдут здесь воплощение, – отметил председатель райисполкома Геннадий Хомич.





К примеру, активисты общественного объединения «СлонимКаналОгинского» предложили установить в городе бюст Михаилу Казимиру Огинскому, с именем которого тесно связана история города. Планируется, что бюст будет изготовлен и установлен за спонсорские средства.

Также к празднику украсят большими граффити торцевые стены трех зданий в городе. Изображения для них могут предложить сами слонимчане. Руководство райисполкома определило три темы: сюжет ко Дню письменности, исторический сюжет и просто красивый пейзаж. В качестве одного из вариантов сейчас рассматривается изображение бывшей усадьбы Огинских, здание которой не сохранилось. Параллельно идут переговоры с художником Дмитрием Веселиным, который делал граффити в Новогрудке. Поработать в Слониме он особенно рад, ведь это его родной город





Появится у Дня белорусской письменности в Слониме свой талисман. Тоже, кстати, исключительно исходя из идей местных жителей. Одна из них – увязать его с гербом города, на котором изображен лев.

Праздничные открытия

У Дня белоруской письменности, который проводится в стране третье десятилетие (нынешний будет уже 26-м), за это время сложились свои традиции. В том числе открывать в столице праздника новые объекты, тематически связанные с книгой и белорусским печатным словом.





Так, в Слониме появится книжный магазин сети «Белкнига». Разместится он в торце здания райисполкома, то есть совсем рядом с центром города. Это будет третий книжный магазин в райцентре. Современный, с хорошим ассортиментом книг и печатной продукции, он непременно будет востребован у слонимчан. Причем не только как магазин, но и как место встречи читателя и автора, где можно проводить автограф-сессии, презентации.





самых известных жителей – Льву Сапеге. С 1586 года, когда он получил в управление Слоним, город стал развитым центром ремесел и торговли. Слоним, который сегодня радует гостей любопытными скульптурными композициями и арт-объектами – достаточно вспомнить, что именно в этом городе есть своя Эйфелева башня – воздаст должное и одному из своихС 1586 года, когда он получил в управление Слоним, город стал развитым центром ремесел и торговли.





Неоценима заслуга государственного деятеля и в издании в 1588 году Статута ВКЛ, по которому подданные княжества жили до 1830 года. Помимо того, что Сапега редактировал тексты, финансировал издание документа, он настоял на том, чтобы Статут был написан на старобелорусском языке. А это – значимый шаг в развитии белорусской письменности.

Памятник выдающемуся государственному и военному деятелю Великого княжества Литовского появится в центре города. Уже прошел конкурс эскизных проектов и выбран победитель. Что примечательно, один из его авторов – известный скульптор, народный художник Беларуси, уроженец Слонимского района Иван Миско. Вместе с ним над памятником работают скульпторы Владимир Пипин и Сергей Логвин.

Своего рода открытием можно назвать и выпуск книг к празднику. В нынешнем году свет увидят книга-альбом Владимира Лиходедова «Слонім. Падарожжа ў часе», сборники «Слонімшчына літаратурная» и «Слонімская зямля».





Два дня, два населенных пункта и 15 площадок

Основные мероприятия Дня белорусской письменности запланированы на 1 сентября в Слониме. Однако многие площадки будут работать уже накануне.





К слову, праздник будет шире, чем это традиционно бывает, и возьмет к себе в хоровод соседние Жировичи – в агрогородке пройдет часть мероприятий.

Накануне, 31 августа завершит свой путь Республиканская научно-творческая экспедиция «Дарога да святыняў» с Благодатным огнем от гроба Господнего. Ее путь пройдет через храмы и монастыри, объекты социальной сферы, а завершится в Свято-Успенском Жировичском монастыре. Там же состоятся «круглый стол» с участием белорусских и зарубежных литераторов, научно-практическая конференция «Слонімскія чытанні».

На 31 августа также запланированы финал республиканского творческого конкурса «Жывая класіка», подведение итогов республиканской акции «Лета з добрай кнігай».

По традиции праздник объединит участников не только со всей Беларуси. Его география в разы шире. Планируется, что на Дне письменности побывают представители городов-побратимов Слонима из России, Польши, Литвы, Латвии, Украины и Болгарии – не только как почетные гости, но и непосредственные участники праздника.





Есть интересная выставочная идея: устроить фотовыставку на заборе. Она должна отразить празднование Дней письменности на Гродненщине – в Новогрудке, Мире, Сморгони и Щучине.

– Чтобы во всей красе увидеть и прочувствовать праздник в Слониме, гостям надо будет пройти по 15 тематическим площадкам, среди которых территория книги и прессы, театральная, молодежная, туристическая, средневековая площадки, спортивная, торговая и так далее. Будут и новинки, которых не было еще ни на одном Дне белорусской письменности, – рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Наталья Юнчиц.

Из предложений – гастрономический фэст с блюдами по рецептам, описанным в произведениях белорусских авторов, презентация туристического потенциала области, выставка-продажа эксклюзивных предметов от коллекционеров, квест по городу, молодежный поэтический батл и многое другое. При этом все площадки и мероприятия объединятся одной концепцией и так или иначе будут связаны с книгой и белорусским словом.

Огромное внимание будет уделено встречам читателей и писателей: автограф-сессии, презентации, творческие беседы и другие форматы – в программе праздника. А на главной сцене подведут итоги Национальной литературной премии и назовут имена лучших белорусских авторов.





Город прихорошится

– Много в преддверии праздника сделаем в плане благоустройства города. Разработали план мероприятий и следуем ему. Общая сумма необходимого финансирования работ – более 10 миллионов рублей. Почти 5,8 миллиона будут выделены из областного бюджета, 3,5 – из районного. Рассчитываем на поддержку проектов спонсорами, – рассказал председатель райисполкома Геннадий Хомич. – Два объекта из запланированных вошли в областную инвестиционную программу. Это благоустройство улицы Огинского с прилегающей к одноименному каналу территорией и реконструкция гостиницы «Щара».









Также планом предусмотрены капремонт кровли и фасадов с заменой окон и входных групп библиотеки, которая расположена в историческом здании – бывшей ратуше, текущий ремонт фасадов краеведческого музея имени Стабровского, ремонт целого ряда жилых домов, административных зданий, торговых объектов. Будут благоустроены улицы в центральной части города: Оперная, 1-я и 2-я Береговая, Чапаева, переулок Дружбы, а также многие другие.





Как пояснил председатель райисполкома, сейчас в основном идет изготовление проектно-сметной документации. Совсем скоро в Слониме начнутся масштабные ремонтные работы. Все они будут завершены в срок, и Слоним обновленным и похорошевшим встретит гостей и участников Дня белорусской письменности.























