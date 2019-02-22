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Глава "Лидсельмаша" задержан за хищения
23.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Следственным комитетом расследуется
"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)", - проинформировали в СК.
Он находится под
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Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш". Об этом БЕЛТА сообщили в...
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