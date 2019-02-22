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Новый зоопарк в Билево: как продвигается стройка и какие живут питомцы

23.02.2019 08:33 — Разное | Tut.by  
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Строить новый зоопарк в витебском микрорайоне Билево начали в 2010 году, через два года в новые вольеры начали перевозить животных ― коз, ланей, косуль, диких кабанов. Позже обещали, что в 2012-м старый зоопарк с улицы Янки Купалы переедет в Билево. Сейчас — уже 2019 год, но этого так и не произошло. Как дела у этого «долгоиграющего» городского проекта, узнал портал vitebsk.biz.

Есть хорошая новость: в зоопарке в микрорайоне Билево достроили административное здание с ветлечебницей. Но тут же новость плохая: оно пустует.

Из живности в зоопарке сейчас обитают только восемь европейских ланей и два камерунских козла. Они живут в четырех вольерах. За животными ухаживают двое рабочих, которые заодно выполняют функцию сторожей.

Видео: портал vitebsk.biz

— Пока готово только здание ветлечебницы, позади него построена трансформаторная подстанция, которая обеспечивает электроснабжением этот объект. Она уже действует. Проложены наружные инженерные сети, сети водоснабжения. На нынешний год запланировано 400 тысяч рублей на продолжение строительства. Генподрядчик ― ОАО «Жилстрой», заказчик ― УКС Витебска, — сообщил главный специалист отдела культуры горисполкома Анатолий Медвецкий.


Административное здание на территории будущего зоопарка

Напомним, по проекту на 100 га земли в зоопарке хотят разместить открытые вольеры и теплые павильоны для содержания животных, птиц, пресмыкающихся, небольшой океанариум, контактную площадку, аттракционы, детский городок, кафе, торговые объекты.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Стройку нового зоопарка витебском микрорайоне Билево начали в 2010 году. Но животных из старого зоосада в центре города сюда никак не перевезут.
 
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