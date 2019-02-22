Проект «Перевоплощение» ищет новых героинь. Стань такой, какой мечтала, этой весной

К 23-му февраля мы традиционно отсняли проект «Мужское перевоплощение», и первый выпуск вы сможете увидеть на LADY уже в понедельник. Среди шквала мужских заявок находились и женские, с вопросом: ну а для девочек когда что-нибудь сделаете? Вот, делаем.

До 25-го февраля мы принимаем ваши заявки на участие в проекте, где с вами поработают профессиональный мастер по волосам, визажист, стилист и фотограф. В этой команде все — профессионалы с опытом работы в бьюти-сфере. Так что, помимо прекрасных образов и фотосессии на память, вы получите советы по уходу за собой, макияжу и подбору вещей, которыми сможете пользоваться каждый день — и выглядеть на миллион не белорусских рублей.





Что будет происходить:

Вы отправитесь на предварительную встречу со стилистом, чтобы определиться с вашим цветотипом и фасонами, стилями, которые вам подходят;

Возможно, понадобится также предварительный визит к парикмахеру — все зависит от состояния ваших волос;

В день съемки вы получаете вожделенный «ол инклюзив»: красоту от кончиков пальцев до кончиков волос — и фотосъемку.

То есть вы должны располагать свободным временем или иметь возможность без проблем отпроситься с работы.





Хочу-хочу, что делать?

Отправить заявку, в которой будет: ваша мотивация участия, две актуальные фотографии (портрет и в полный рост), телефон для связи. Напоминаем: мы настолько суровы, что даже не рассматриваем заявки без фото и телефона. Адрес для приема заявок: lina@tutby.com

Важно: мы должны увидеть и понять, что вам по-настоящему нужна помощь нашей команды. Этот проект был создан, чтобы менять к лучшему тех, кому это действительно необходимо. А если вы и так выглядите, как Синди Кроуфорд, и просто заскучали — вы точно справитесь без нас.

Вы должны быть готовы к переменам. Никто не заставит вас побриться налысо, однако если вы не готовы даже к каре, а красные губы — это для вас слишком, то проект «Перевоплощение» пока лучше провести у себя дома.

Ждем ваших писем и хотим начать эту весну красиво вместе с вами!