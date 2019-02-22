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Швеция предъявила обвинение России
Российский истребитель Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом, который находился в международном воздушном пространстве,
Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что инцидент с участием самолета радиотехнической разведки произошел над Балтийским морем.
Министр назвал неприемлемыми действия российского истребителя, который приблизился к шведскому самолету на 20 метров.
По его словам, Россия вновь нарушила международные нормы. Москва пока не комментировала инцидент.
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Российский истребитель Су-27 опасно сблизился со шведским самолетом, который находился в международном воздушном пространстве, передает Росбалт.
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