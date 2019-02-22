Швеция предъявила обвинение России

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что инцидент с участием самолета радиотехнической разведки произошел над Балтийским морем.





Министр назвал неприемлемыми действия российского истребителя, который приблизился к шведскому самолету на 20 метров.





По его словам, Россия вновь нарушила международные нормы. Москва пока не комментировала инцидент.



