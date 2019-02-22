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Новые серии передачи «Намедни» возвращаются

23.02.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Журналист Леонид Парфенов выпустит новые серии передачи «Намедни» — проекта в жанре документалистики об исторических событиях в России и мире.



 Первый блок выйдет в марте 2019 года и будет посвящен периоду с 1946 по 1951 год. Об этом TJ рассказал Илья Овчаренко, продюсер YouTube-шоу «Парфенон» и Wylsacom Media.

По словам Овчаренко, первые серии выйдут на канале «Парфенон» уже 18 марта. Как и в старых выпусках, каждый эпизод будет охватывать один год из пяти заявленных.

— Те самые «Намедни с Леонидом Парфеновым» на новый лад, которые мы планировали еще с самого старта «Парфенона». Это первый блок, далее у нас еще большие планы на документалистику. И новое телевидение!

В твиттере Овчаренко пояснил, что спонсированием новых серий «Намедни» занимаются «компании, которые помнят». Он отказался уточнить TJ, кто финансирует проект, но пояснил, что планов на передачу «очень много» и зависит от того, как её примут.

В январе 2019 года Парфенов рассказывал в интервью, что планирует выпускать новые «Намедни». «Я хочу в YouTube сделать с 46 по 60 годы. То есть нулевые серии, которые бы предшествовали тому, с чего когда-то начинался телепроект», — пояснил журналист.

«Намедни» — передача на НТВ и «России 1», выходящая с 1990 года в разных форматах, с Леонидом Парфеновым в качестве автора и ведущего. В 1990−91 и 1993−96 они были неполитическими новостями, а в 1996 году ушли в сторону документалистики. После этого вышли циклы «Намедни. Наша эра. 1961−1991» и «Намедни. Наша эра. 1991−2000». В 2001—2002 году «Намедни» превратили в итоговую информационно-аналитическую передачу с новостями за неделю.

С 2018 года Парфёнов ведет YouTube-канал «Парфенон», в котором высказывается на актуальные темы и рассказывает о событиях за последнее время.


 
Теги: Новости
 
 
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Журналист Леонид Парфенов выпустит новые серии передачи «Намедни» — проекта в жанре документалистики об исторических событиях в России и мире.
 
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