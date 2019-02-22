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В Украине подожгли белорусский асфальтобетонный завод — белорусское посольство отправило ноту
Посольство Беларуси
Посольство считает, что в обращениях некоторых депутатов Верховной Рады «делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга «Белавтодор» на украинском рынке дорожно-строительных услуг»,
А в ночь на 22 февраля совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен строительно-монтажным трестом №8 (Минск).
Неизвестные отравили сторожевых собак, избили и связали охранников.
Посольство направило в МИД Украины ноту, в которой говорится, что «такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям двух стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины».
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Посольство Беларуси отмечает, что в последнее время в Украине участились случаи недобросовестной конкуренции против белорусских дорожных организаций.
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