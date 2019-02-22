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IKEA создала лодки для очистки рек
Компания IKEA создала из детских игрушек для ванны дистанционно управляемую лодку, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора.
Лодка получила название Good Ship IKEA. Судно с помощью сети способно собирать до 19 кг мусора за один рейс.
В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.
Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона.
После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.
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Компания IKEA создала из детских игрушек для ванны дистанционно управляемую лодку, предназначенную для очистки водоемов от пластикового мусора.
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