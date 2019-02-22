IKEA создала лодки для очистки рек

пишет Европейская правда со ссылкой на Engadget. Об этом в пятницу, 22 февраля,Европейская правда со ссылкой на





Лодка получила название Good Ship IKEA. Судно с помощью сети способно собирать до 19 кг мусора за один рейс.





В компании считают, что небольшой флот беспилотных лодок может полностью очистить небольшие водоемы от пластикового мусора.





Сейчас две лодки работают в водоеме на востоке Лондона.





После завершения образовательной программы ритейлер на безвозмездной основе передаст несколько десятков устройств организации Hubbub.



