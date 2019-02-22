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Подтверждено главное свойство Вселенной

23.02.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Ученые Мичиганского университета в городе Энн-Арбор (США) доказали, что Вселенная расширяется во всех направлениях с одинаковым ускорением.

Изображение: Shutterstock

При этом они учли различные факторы, которые могут искажать данные наблюдений, и показали, что их влияние незначительно. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи изучили более тысячи сверхновых звезд типа Ia, возникающих, когда белый карлик превышает предел своей массы из-за того, что на него падает вещество от соседней звезды. Такие катаклизматические двойные звезды являются «стандартными свечами», поскольку их видимая яркость строго зависит от расстояния до них.

Ученые измерили красное смещение, возникающее из-за того, что электромагнитные волны увеличивают длину волны вследствие эффекта Доплера, когда источник света движется от наблюдателя.

Само удаление объектов происходит из-за расширения Вселенной, однако даже в равномерно (анизотропно) увеличивающемся объеме пространства неизбежно наблюдаются случайные колебания в скорости расширения, которые «зашумляют» данные.

Ученые сравнили полученные данные с ожидаемым шумом, возникающим вследствие систематических погрешностей и других факторов, вроде гравитационного линзирования и пекулярной скорости, в анизотропно расширяющейся Вселенной. Полученные результаты подтвердили анизотропию расширения Вселенной с точностью до одного процента.22


 
 
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Ученые Мичиганского университета в городе Энн-Арбор (США) доказали, что Вселенная расширяется во всех направлениях с одинаковым ускорением.
 
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