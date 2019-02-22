Тест: узнайте, на сколько процентов вы робот

Искусственный интеллект уже есть даже в смартфонах. К примеру, нейросети в новом флагмане Huawei Mate 20 Pro отвечают за машинное обучение, анализируя действия владельца и адаптируя работу смартфона для лучшего энергосбережения, а еще помогают делать отличные фото и видео, распознавая сценарии съемки. Но, наверное, главное, с чем ассоциируется ИИ — это роботы.

Но современный человек настолько многозадачен, что уже сам похож на робота. Не верите? Давайте определим. Ниже — простой тест, основанный на трех знаменитых законах робототехники, сформулированных фантастом Айзеком Азимовым. Вы отвечаете на вопросы — система определяет результат. Содержание законов рекомендуем не подсматривать — так будет интереснее. Ну что, поехали?





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Mate 20 Pro – флагман Huawei, занимающий первое место в списке лучших камерофонов 2018 и 2019 года (рейтинг DxOMark). Мощный, производительный и интеллектуальный – он заботится о том, чтобы владелец получал максимум от внедренных инноваций. Mate – настоящий партнер в бизнесе и досуге.