ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: узнайте, на сколько процентов вы робот

23.02.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Искусственный интеллект уже есть даже в смартфонах. К примеру, нейросети в новом флагмане Huawei Mate 20 Pro отвечают за машинное обучение, анализируя действия владельца и адаптируя работу смартфона для лучшего энергосбережения, а еще помогают делать отличные фото и видео, распознавая сценарии съемки. Но, наверное, главное, с чем ассоциируется ИИ — это роботы.

Но современный человек настолько многозадачен, что уже сам похож на робота. Не верите? Давайте определим. Ниже — простой тест, основанный на трех знаменитых законах робототехники, сформулированных фантастом Айзеком Азимовым. Вы отвечаете на вопросы — система определяет результат. Содержание законов рекомендуем не подсматривать — так будет интереснее. Ну что, поехали?


Партнер проекта:

Mate 20 Pro – флагман Huawei, занимающий первое место в списке лучших камерофонов 2018 и 2019 года (рейтинг DxOMark). Мощный, производительный и интеллектуальный – он заботится о том, чтобы владелец получал максимум от внедренных инноваций. Mate – настоящий партнер в бизнесе и досуге.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы слышали о трех законах робототехники, которые сформулировал фантаст Айзек Азимов, это тест - для вас. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Швеция предъявила обвинение России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика