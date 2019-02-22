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Тест: узнайте, на сколько процентов вы робот
Искусственный интеллект уже есть даже в смартфонах. К примеру, нейросети в новом флагмане
Но современный человек настолько многозадачен, что уже сам похож на робота. Не верите? Давайте определим. Ниже — простой тест, основанный на трех знаменитых законах робототехники, сформулированных фантастом Айзеком Азимовым. Вы отвечаете на вопросы — система определяет результат. Содержание законов рекомендуем не подсматривать — так будет интереснее. Ну что, поехали?
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Если вы слышали о трех законах робототехники, которые сформулировал фантаст Айзек Азимов, это тест - для вас. *Партнерский материал
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