«Где найти артиста с таким умным лицом?». Вспоминаем интересные истории из жизни актера Олега Янковского

Рассказывать о себе Янковский не любил, вместо него рассказывали другие. Возможно, потому о великом артисте столько интересных и порой вовсе невероятных историй. Почему Олег Иванович — немного минчанин, как он стал актером вместо брата и отчего иногда сожалел о выборе профессии, рассказываем сегодня, в день 75-й годовщины со дня его рождения.



Фото: aif.ru

Семья Янковских — потомственные аристократы: мать по происхождению дворянка, отец — представитель польской интеллигенции, владелец собственного имения под Витебском. Бабушка, которая жила вместе с ними, и вовсе могла быть знакома с Владимиром Ильичом.

Столь завидная биография стала причиной семейных бед. Иван Янковский дважды побывал в лагерях, а после был сослан в Джезказган (территория нынешнего Казахстана) на рудник — работать с заключенными. Там, в поселке без больниц и роддомов, на свет появился Олег. Или, как его любили называть близкие, Олежка.

Когда Олегу было 9, его отец скончался. Незадолго до этого Янковские перебрались в Саратов, и мама Марина Ивановна устроилась там бухгалтером. Ее скромной зарплаты не хватало практически ни на что: мальчики донашивали одежду после знакомых, а потом еще и друг за другом. Но вскоре старший сын Ростислав переехал в Минск: его пригласили работать в местный театр, и он забрал Олега к себе, взяв на себя его содержание.



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В Минске Олег впервые вышел на сцену. Произошло это случайно: в труппе Ростислава заболел актер. Подмену никак не могли найти, и тут Янковский-старший предложил на эту роль своего младшего брата. «На нем была белая рубашечка, красный галстук, короткие штанишки и детские сандалики. Помню, как я сидел в зале и волновался за брата. И был удивлен, насколько он органичен на сцене», — вспоминал Ростислав.

После удачного дебюта Олегу поручили самостоятельную роль в одном из спектаклей. Парень сыграл отлично, но театральной жизнью не слишком воодушевился: то ли дело в футбол с ребятами погонять! К слову, спортом Янковский был увлечен настолько, что совсем забросил учебу. И когда пришла пора поступать, слабо представлял, куда ему податься.

Все решил (не опять, а снова) Его Величество случай: по пути в медицинский Олег увидел объявление о наборе в театральный вуз. Вот только этот самый набор уже закончился. Что ж, решил Янковский, попытка не пытка, можно сходить, выяснить, что да как. Пришел в кабинет ректора, назвал свою фамилию… И услышал заветное: «Так вы же поступили!».

Как такое могло произойти? Оказалось, просто: средний брат, Николай, втайне от всех успешно прошел прослушивание. Так что на приеме у ректора произошла банальная путаница — фамилия-то одна. Николай, услышав эту чудную историю, признался — зачислили его. Но… уступил младшему свое место на курсе!



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Старшие братья были искренне привязаны к младшему, и он отвечал им тем же.

«У Олега была удивительная связь с родственниками», — рассказывал в одном из интервью друг и коллега Янковского Александр Збруев. — Он очень любил своих старших братьев, и они по-настоящему были близки с ним. От них только и слышно было: «Олежка, Олежка». Заранее, за несколько месяцев, Янковский всех в театре предупреждал, что будет день рождения у кого-то из его родных, и просил на этот день не ставить спектакль с его участием. Не поехать к одному брату в Минск, к другому — в Саратов для него считалось чем-то немыслимым. Семья для Олега была самым главным".

На поступлении в училище череда счастливых случаев не закончилась. В театральном Янковский познакомился с подающей надежды студенткой Людмилой Зориной — и вскоре стал ее мужем. Отчасти благодаря Людмиле Олега Ивановича взяли в Саратовский драматический театр, где спустя годы его заметил Марк Захаров — руководитель «Ленкома».

Случай и, безусловно, талант привели Янковского и в кинематограф. По слухам, будучи на гастролях, Олег Иванович зашел в тот же ресторан, где в то время обедал режиссер Владимир Басов. Завидев Янковского, Басов отметил — идеальный арийский профиль, то, что нужно для киноромана «Щит и меч». И сидящей рядом супруге сказал: «Он, конечно, какой-нибудь физик или филолог. Где найти артиста с таким умным лицом?». Представьте себе удивление Владимира Павловича, когда выяснилось, что Янковский — актер!



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После «Щита и меча» были «Служили два товарища», «Мой ласковый и нежный зверь», «Обыкновенное чудо» и, конечно же, «Тот самый Мюнхгаузен» — фильмы, которые полюбились зрителю благодаря блестящей игре Янковского. В то же время Олег Иванович играл в «Ленкоме» — том самом театре, которому служил до последнего вздоха.



Янковский в «Моем ласковом и нежном звере»



Олег с Людмилой Гурченко, партнершей по фильму «Полеты во сне и наяву»

Коллеги Янковского вспоминали: к выбору роли Олег Иванович подходил со всей ответственностью. То же советовал делать и молодым актерам. Именно поэтому в 90-е, когда фильмы стали в буквальном смысле штамповать, Янковский практически перестал появляться на экране.

Незадолго до своей смерти Олег Иванович дал интервью, в котором признался: временами о выборе профессии жалеет.



Фото: взято из инстаграма Оксаны Фандеры / Архивное фото, на котором Олег Иванович со своей невесткой, юной Оксаной Фандерой, и внучкой Лизой

«Весь трагизм актерской профессии в том, что однажды и народная любовь, и достойные роли остаются позади. Это очень болезненный, страшный момент. Но если ты видишь, что на спектакле сидят молодые девушки, значит, дела у тебя идут хорошо», — сказал он.



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Фото: evening-kazan.ru / А это граффити можно найти в Саратове

Коллеги вспоминают: молодые девушки на спектакли с Янковским ходили вплоть до его смерти.