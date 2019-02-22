ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Где найти артиста с таким умным лицом?». Вспоминаем интересные истории из жизни актера Олега Янковского

23.02.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рассказывать о себе Янковский не любил, вместо него рассказывали другие. Возможно, потому о великом артисте столько интересных и порой вовсе невероятных историй. Почему Олег Иванович — немного минчанин, как он стал актером вместо брата и отчего иногда сожалел о выборе профессии, рассказываем сегодня, в день 75-й годовщины со дня его рождения.


Фото: aif.ru

Семья Янковских — потомственные аристократы: мать по происхождению дворянка, отец — представитель польской интеллигенции, владелец собственного имения под Витебском. Бабушка, которая жила вместе с ними, и вовсе могла быть знакома с Владимиром Ильичом.

Столь завидная биография стала причиной семейных бед. Иван Янковский дважды побывал в лагерях, а после был сослан в Джезказган (территория нынешнего Казахстана) на рудник — работать с заключенными. Там, в поселке без больниц и роддомов, на свет появился Олег. Или, как его любили называть близкие, Олежка.

Когда Олегу было 9, его отец скончался. Незадолго до этого Янковские перебрались в Саратов, и мама Марина Ивановна устроилась там бухгалтером. Ее скромной зарплаты не хватало практически ни на что: мальчики донашивали одежду после знакомых, а потом еще и друг за другом. Но вскоре старший сын Ростислав переехал в Минск: его пригласили работать в местный театр, и он забрал Олега к себе, взяв на себя его содержание.


Фото: pinterest.com / У Янковского было исключительно интеллигентное, европейское лицо

В Минске Олег впервые вышел на сцену. Произошло это случайно: в труппе Ростислава заболел актер. Подмену никак не могли найти, и тут Янковский-старший предложил на эту роль своего младшего брата. «На нем была белая рубашечка, красный галстук, короткие штанишки и детские сандалики. Помню, как я сидел в зале и волновался за брата. И был удивлен, насколько он органичен на сцене», — вспоминал Ростислав.

После удачного дебюта Олегу поручили самостоятельную роль в одном из спектаклей. Парень сыграл отлично, но театральной жизнью не слишком воодушевился: то ли дело в футбол с ребятами погонять! К слову, спортом Янковский был увлечен настолько, что совсем забросил учебу. И когда пришла пора поступать, слабо представлял, куда ему податься.

Все решил (не опять, а снова) Его Величество случай: по пути в медицинский Олег увидел объявление о наборе в театральный вуз. Вот только этот самый набор уже закончился. Что ж, решил Янковский, попытка не пытка, можно сходить, выяснить, что да как. Пришел в кабинет ректора, назвал свою фамилию… И услышал заветное: «Так вы же поступили!».

Как такое могло произойти? Оказалось, просто: средний брат, Николай, втайне от всех успешно прошел прослушивание. Так что на приеме у ректора произошла банальная путаница — фамилия-то одна. Николай, услышав эту чудную историю, признался — зачислили его. Но… уступил младшему свое место на курсе!


Фото: pinterest.com / Первые красавцы советского кинематографа и друзья — Янковский и Абдулов

Старшие братья были искренне привязаны к младшему, и он отвечал им тем же.

«У Олега была удивительная связь с родственниками», — рассказывал в одном из интервью друг и коллега Янковского Александр Збруев. — Он очень любил своих старших братьев, и они по-настоящему были близки с ним. От них только и слышно было: «Олежка, Олежка». Заранее, за несколько месяцев, Янковский всех в театре предупреждал, что будет день рождения у кого-то из его родных, и просил на этот день не ставить спектакль с его участием. Не поехать к одному брату в Минск, к другому — в Саратов для него считалось чем-то немыслимым. Семья для Олега была самым главным".

На поступлении в училище череда счастливых случаев не закончилась. В театральном Янковский познакомился с подающей надежды студенткой Людмилой Зориной — и вскоре стал ее мужем. Отчасти благодаря Людмиле Олега Ивановича взяли в Саратовский драматический театр, где спустя годы его заметил Марк Захаров — руководитель «Ленкома».

Случай и, безусловно, талант привели Янковского и в кинематограф. По слухам, будучи на гастролях, Олег Иванович зашел в тот же ресторан, где в то время обедал режиссер Владимир Басов. Завидев Янковского, Басов отметил — идеальный арийский профиль, то, что нужно для киноромана «Щит и меч». И сидящей рядом супруге сказал: «Он, конечно, какой-нибудь физик или филолог. Где найти артиста с таким умным лицом?». Представьте себе удивление Владимира Павловича, когда выяснилось, что Янковский — актер!


Фото: взято со страницы Виктора Шендеровича в фейсбуке / Среди поклонниц таланта Олега Янковского оказалась даже Мерил Стрип

После «Щита и меча» были «Служили два товарища», «Мой ласковый и нежный зверь», «Обыкновенное чудо» и, конечно же, «Тот самый Мюнхгаузен» — фильмы, которые полюбились зрителю благодаря блестящей игре Янковского. В то же время Олег Иванович играл в «Ленкоме» — том самом театре, которому служил до последнего вздоха.


Янковский в «Моем ласковом и нежном звере»

Олег с Людмилой Гурченко, партнершей по фильму «Полеты во сне и наяву»

Коллеги Янковского вспоминали: к выбору роли Олег Иванович подходил со всей ответственностью. То же советовал делать и молодым актерам. Именно поэтому в 90-е, когда фильмы стали в буквальном смысле штамповать, Янковский практически перестал появляться на экране.

Незадолго до своей смерти Олег Иванович дал интервью, в котором признался: временами о выборе профессии жалеет.


Фото: взято из инстаграма Оксаны Фандеры / Архивное фото, на котором Олег Иванович со своей невесткой, юной Оксаной Фандерой, и внучкой Лизой

«Весь трагизм актерской профессии в том, что однажды и народная любовь, и достойные роли остаются позади. Это очень болезненный, страшный момент. Но если ты видишь, что на спектакле сидят молодые девушки, значит, дела у тебя идут хорошо», — сказал он.


Фото: livejournal.com/serge_elephant / Граффити в честь Янковского, повторяющее сцену из фильма «Ностальгия», можно найти в Москве

Фото: evening-kazan.ru / А это граффити можно найти в Саратове

Коллеги вспоминают: молодые девушки на спектакли с Янковским ходили вплоть до его смерти.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рассказывать о себе Янковский не любил, вместо него рассказывали другие. Возможно, потому о великом артисте столько интересных и порой вовсе невероятных историй....
 
Новости дня
Новости разные
 
Швеция предъявила обвинение России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика