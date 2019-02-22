«Бесценный подарок - оставить мужика в покое». Мужчина о том, что нужно его собратьям на 23 февраля

У нас, славян, праздники всегда случаются неожиданно. Это касается даже тех событий, которые бывают в одну и ту же дату каждый год, как, например, день рождения тещи. Вот так и с 23 февраля. Не успели отойти от Нового года, глядь — а мужской день уже вот он, в дверь стучится! И, конечно, это проблема. Как ее решить, рассказывает наш колумнист Александр Зантович.

Об авторе: Фото: из архива Александра Зантовича Александр Зантович — писатель, блогер, ведет колонку на LADY.TUT.BY с 2013 года. Работает в банке. В этом году Александр решил собрать свои искрометные заметки о женщинах, мужчинах и отношениях в настоящую книгу. Добрый и смешной сборник текстов можно получить, поддержав проект на краудфандинговой платформе Ulej.by .

Нужно же всех поздравить: коллег на работе, мужа, сына, любовника… Всех, так сказать, защитников Отечества. Причем поздравить нужно хорошо, потому что это создает важный задел на 8 Марта. Как вы их, так и они вас! Поэтому вопрос важный. Чтобы Женский день не превратился в акт отмщения, хочу дать несколько советов.



Автор иллюстрации: художница Татьяна Задорожняя

Меня поздравляли с 23 февраля много раз. Хотя я и не служил. По этой причине, когда женщины на работе нас собираются обрадовать, всегда стараюсь стать где-нибудь с краю. Но меня все равно находят и поздравляют. И вот если вспомнить, что мне больше всего запало в душу, — так это головоломка. Да! Однажды всем мужчинам в офисе подарили железные головоломки: такие хитро скрученные куски толстой проволоки, которые можно разъединить и соединить обратно, если ты, конечно, не дурак.

Ох и намучились мы с ними! Встречаясь в коридоре, спрашивали друг друга, небрежно так: «Разобрался?». И оба уверенно отвечали, что, конечно, да, легкотня, вообще ни о чем, я такие за пять минут разгадываю. Потом возвращались к себе в кабинет, доставали из ящика стола эту ненавистную хрень, и, тихо матерясь, снова принимались ее крутить в руках до изнеможения.

В общем, было как в истории Веллера, когда человеку, что любил разбирать и собирать свое табельное оружие, доброжелатель подбросил лишний винтик. Тот чуть с ума не сошел!

Но я отвлекся от темы. Что подарить мужчине на 23 февраля?

Самый простой вариант — что-то армейское. Это же день защитника Отечества! Максимально милитаристский праздник. Ножик, флягу, кирзовые сапоги, портянки, алюминиевую ложку на веревочке, пилотку… Нет, кроме шуток! Есть даже целые магазины с псевдовоенным ассортиментом. Для тех, кто хочет быть как Рэмбо, но служить в армии не хочет. Гранатометов там, конечно, нет, но штаны цвета хаки — чем не подарок? Беда только с этими пацифистами вроде автора этих строк. Этим военщина почему-то не в радость, как будто они в случае войны собираются в тылу околачиваться.



Фото: facebook.com/leprumus

Поэтому есть еще целая плеяда «гражданских» подарков. Конечно, вариантов мужских подарков чуть меньше, чем женских. Мужчинам вообще в жизни меньше нужно всякого. Но все равно опций много: от мормышки до щенка.

И чтобы определиться среди всего этого многообразия, умная женщина будет исходить из того, какого эффекта хочет достичь. Если позволите, я поясню.

Например, твой мужчина одевается, как охламон. Либо одежду до сих пор ему покупает его мама, либо он ходит как подросток — в растянутой майке и старых джинсах (в министерство), либо ему в принципе плевать на внешний вид, лишь бы было удобно. Подарите ему ту одежду, в которой хотите его видеть. Вот так все просто! Отказаться же не сможет, это же подарок! И будет ему розовый кардиган! И да, носки, если что, — это тоже одежда. Особенно если парные и недырявые у него закончились и он составляет комплекты из того, что осталось.

Если мужчина не следит за собой, небрит и плохо пахнет — сам Бог велел порадовать его пеной для бритья, дезодорантом или маникюрными ножницами. Да, такие троглодиты встречаются все реже и реже. Мужик сейчас скорее в барбершоп пойдет, чем в качалку. Но вдруг у тебя тот самый, последний из Могикан? Порадуй его. А заодно — себя.

Если твой мужчина ничего не делает по дому, утверждает, что руки его напрямую связаны с попой; и дверка шкафчика на кухне висит не криво; и без розеток тоже вполне удобно, потому что конструктивизм; и если не присматриваться, то обои совсем не отстали, — подари ему набор инструментов. Пусть радуется! И пусть работает! Инструменты лучше выбрать яркие, чтобы мужчине хотелось ими работать и делать с ними селфи.

Если мужик тебе надоел — подари ему хороший дорожный чемодан. Он с радостью будет уезжать с ним в командировки, а у тебя будет куча свободного времени.





Если тебе кажется, что твой мужчина мало зарабатывает — подари ему какой-нибудь красный (доминирующей расцветки) галстук, солидный портфель или командирские часы. Не нужно недооценивать внешний вид как инструмент продвижения по службе! Чтобы расти по карьерной лестнице, мужик должен выглядеть как начальник. За этим нужно следить.

Ну и наконец, если мужик зарабатывает, по дому что-то делает, за собой следит, но тебе всё равно кажется, что он как-то расслабился, есть радикальное средство. Чтобы твой мужик в целом развивался как личность, подари ему две полоски. Это, кстати, вообще на любой праздник подходит! Но учти, что такой подарок вызывает очень сильные эмоции. От этого он, кстати, хорошо запоминается. К тому же на долгие годы можно забыть о таких мелких вопросах, как "что подарить мужу на 23 февраля". Нюанс в том, что подарок и тебе тоже, так что лучше оставь его на крайний случай.

Но все это шутки, конечно. Вам интересно, чего мужик хочет на самом деле?

Во-первых, похвалы. Ох, мы это любим! Мы на это падки! Не один независимый мачо был охмурен фразой: «Ты у меня такой умный»! Если мужчину как следует похвалить, то становится неважно, что ты даришь. Тут скорее добрые слова — подарок. А вещественное воплощение отходит на второй план. Хоть ракетки для пинг-понга, хоть модель самолетика, хоть бутерброд.



Фото: facebook.com/leprumus

Во-вторых, увлечения. Каждый мужик что-то любит делать. Причем это такое занятие, которое не с тобой. Хоть и неприятно это осознавать, но до встречи с тобой он тоже как-то жил, чем-то занимался и увлекался. Да, я понимаю, что до встречи с тобой это была не жизнь. Возможно, это действительно так. Да, эти его увлечения совершенно непроизводительны и отнимают только время у тебя и у семьи.

Но мужской день же раз в году, правда? Как день рождения. Подари ему что-то для его увлечения. Он рыбак — подари катушку или блесну. Он любит футбол — подари ему новые гетры или шорты. Он геймер — подари броню для танка. Он нормальный мужик — подари ему ящик пива и возможность выпить с его друзьями-дебилами.

Так плавно мы переходим к самому дорогому подарку любому мужчине. Подарок этот — его не трогать. Как в том анекдоте, когда Олег просыпался ночью, снимал кольцо и наслаждался свободой, потом надевал обратно, обнимал жену и засыпал.

В мужской день предоставь мужику возможность провести его как угодно. Не проси вынести мусор. Не проси купить продукты. Не спрашивай, где зарплата. Не говори ему, что делать, с кем дружить и как одеваться. Не уточняй, красивая ли ты, нравишься ли ему и любит ли он тебя.

Бесценный подарок — оставить мужика в покое.

Пусть хотя бы раз в год он ощутит забытый вкус свободы. Пусть даже это приведет в итоге к знаменитому коктейлю «три поросенка». Пусть порезвится, если так нужно.

Уверяю тебя, очень скоро он наиграется, набегается, устанет и прибежит домой. Взъерошенный, раскрасневшийся, довольный и счастливый.

А вот тогда — проси что хочешь. Он все сделает!

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