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Горки в Instagram за неделю

23.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе.  Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv!

 

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Не знаю как там у вас , а в Горках сегодня брррррр —� холодина! Но это не помешало Лиде поползать вокруг общежития и поводить меня с Максом по магазинам в поисках подарка для папы и новой татуировки-пони

 
 
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  Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе.  Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
 
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