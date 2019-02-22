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«Его имя носит наша школа» —

23.02.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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это название одного из мероприятий, которые сейчас проходят в СШ 1 имени Бориса Дмитриева в рамках недели гражданскопатриотического воспитания, приуроченной ко Дню защитников Отечества. По сложившейся традиции школьники посетят мемориальную комнату, где собраны материалы, рассказывающие о подвиге 20-летнего комсомольца, погибшего от рук фашистов на осиповичской земле 23 февраля 1944 года.

«Его имя носит наша школа» —

 

Борис Дмитриев родился 11 июня 1924 года в Москве. В мае сорок первого ученик 243 московской школы окончил 9 классов. С началом войны так же, как и сотни других, осаждал райком комсомола, чтобы послали на борьбу с врагом. Вскоре стал курсантом спецшколы подрывников-минеров. В июле 1942 г. с группой перешел линию фронта и был направлен в партизанскую группу под командованием Г.Н.Борозны, которая действовала в нашем районе.


«Его имя носит наша школа» —

Из воспоминаний Григория Никифоровича: «Стройный, хорошо сложенный юноша, с русыми волосами и ясными голубыми глазами. Приятный собеседник, поражавший товарищей своей начитанностью. Хороший спортсмен, увлекавшийся гимнастикой и волейболом, лыжами и коньками. Нежный, заботливый сын, чуткий товарищ, готовый в любой момент прийти на помощь слабым. Волевой, настойчивый и упорный в достижении цели человек. Таким был он в партизанском отряде. Таким помнят Бориса Дмитриева его друзья, соратники и родные».

Когда был накоплен определенный боевой опыт, стал готовить учеников. В характеристике, подписанной командиром военно-оперативной группы Николаем Королевым, отмечено, что Дмитриев обучил диверсионной работе 14 партизан. Его группа уничтожила в общей сложности 1400 железнодорожных рельсов, 11 железнодорожных и 32 шоссейных моста, 22 автомашины и 3 танка. Принимал активное участие в подрыве 18 немецких эшелонов, в результате чего было уничтожено около 1260 солдат и офицеров противника, 8 танков, 32 автомашины, 11 артиллерийских орудий и 154 тонны топлива.

Летом 1943 года во время одной из операций Борис шел в штурмовой группе. Внезапно из замаскированного дзота застрочил пулемет. Рискуя жизнью, подполз к огневой точке и забросал ее гранатами. За этот бой был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

А еще был такой случай. Каратели окружили партизанский лагерь. Командование приняло решение прорываться из кольца. И Борис так искусно заминировал все подходы к лагерю, что гитлеровцы ничего не заподозрили и наскочили на мины.

Дерзкую операцию осуществил он и на железнодорожном перегоне Осиповичи-Татарка. Днем перед носом у фашистов заминировал железнодорожный мост. В результате взрыва рухнул под откос вражеский эшелон, в котором на фронт направлялось около 200 офицеров.

Не забывал Борис и о воюющем на фронте отце, матери и сестре Екатерине, оставшихся в далекой Москве. В одном из писем сообщал им: «За меня не беспокойтесь. Здоров и чувствую себя хорошо <…>. Был на многих боевых операциях <…>. Красная Армия продвигается вперед. Скоро освободит и Белоруссию, вот тогда и увидимся. А пока будем выгонять фашистов«.

Но увидеться им не пришлось: геройски погиб в бою с карателями в деревне Каменичи. С ним — еще 11 партизан. В этот день фашистская пуля не пощадила и некоторых мирных жителей…

15 августа 1944 года Борису Михайловичу Дмитриеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен он в одной из партизанских могил, которая находится в сквере по улице Абросимова.

Через 50 лет по инициативе коллектива Каменичской средней школы на месте гибели героя была поставлена мемориальная плита, которую впоследствии заменили обелиском.

Наша школа с 1964 года носит имя Б.М.Дмитриева. К 40-летию Великой Победы была создана мемориальная комната Героя Советского Союза. У ее истоков стояли бывшие директора Анатолий Орлов и Алла Лихачева, а также учитель истории Алла Блецко.

В мае 2016 года мемориальную комнату посетили двоюродные братья Дмитриева — Владимир и Сергей Сафоновы, и внук одного из них Юрий. Побывали они и на месте гибели родственника.

На протяжении учебного года в комнате проводятся экскурсии: «Герой Советского Союза Б.М.Дмитриев», «Их именами названы улицы города», «Ими гордится наша школа». Мемориальная комната служит хорошей площадкой для воспитания у школьников чувства патриотизма и на примере Бориса Дмитриева не дает забыть о людях, защищавших Родину от врага во время Великой Отечественной войны.

Марина ПЕТРОВА,

руководитель мемориальной комнаты.

 
 
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