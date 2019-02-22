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В Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов

23.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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В последнее время в Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов, установленных в жилых помещениях и общественных зданиях.

В Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов
Несмотря на простоту эксплуатации отопительных приборов, нередко специалисты Энергонадзора отмечают нарушение правил безопасности при их использовании. Практика показывает, что если происходит взрыв котла, от здания практически ничего не остается. Но самое страшное, что при этом страдают люди.

Наиболее частой причиной взрывов является превышение давления теплоносителя вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды.

Также причиной взрыва может быть эксплуатация котла с неисправной системой автоматики безопасности.

Чтобы избежать несчастных случаев Энергонадзор напоминает:

1. Убедитесь, что все запорные устройства открыты.

2. Слейте конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.

3. Проведите осмотр дымоходов и убедитесь в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.

4. До начала розжига котла откройте линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на водогрейном котле, не растет.

5. Если из контрольной линии не пошла вода, а давление на котле растет, то это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть ее, и только потом можно постепенно разжигать котел, контролируя все время давление по манометр. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту, необходимо срочно прекратить топить котел и удалить из него все топливо. В этом случае система отопления не отогрета.

Соблюдение Правил эксплуатации теплоиспользующих установок и техники безопасности при их эксплуатации поможет избежать несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций при эксплуатации систем отопления.

Алина АКУЛИЧ, государственный инспектор по энергетическому надзору.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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В последнее время в Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов, установленных в жилых помещениях и общественных зданиях.
 
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