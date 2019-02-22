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В Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов
23.02.2019 — Разное | Светлы шлях
В последнее время в Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов, установленных в жилых помещениях и общественных зданиях.
Чтобы избежать несчастных случаев Энергонадзор напоминает:
1. Убедитесь, что все запорные устройства открыты.
2. Слейте конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.
3. Проведите осмотр дымоходов и убедитесь в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.
4. До начала розжига котла откройте линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на водогрейном котле, не растет.
5. Если из контрольной линии не пошла вода, а давление на котле растет, то это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть ее, и только потом можно постепенно разжигать котел, контролируя все время давление по манометр. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту, необходимо срочно прекратить топить котел и удалить из него все топливо. В этом случае система отопления не отогрета.
Алина АКУЛИЧ, государственный инспектор по энергетическому надзору.
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В последнее время в Беларуси участились несчастные случаи, связанные с взрывами бытовых котлов, установленных в жилых помещениях и общественных зданиях.
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