Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь проходят военную службу более 500 солдат и сержантов, призванных из Пинского региона, в том числе 280 новобранцев. В основном наши ребята направлены в воинские части сил специальных операций, ВВС и войска ПВО, учебные части Министерства обороны Республики Беларусь. А также пинчане пополнили ряды подразделений органов пограничной службы и внутренних войск Министерства внутренних дел Руспублики Беларусь. С февраля 2019 года начался очередной призыв граждан на военную службу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Сегодня в Вооруженных Силах Республики Беларусь проходят военную службу более 500 солдат и сержантов, призванных из Пинского региона, в том числе 280 новобранцев. В...