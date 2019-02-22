Раздаем бесплатные билеты на концерт рэпера ЛСП. Вау!

23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в Минск-Арен е. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.

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Фото: Елизавета Добрицкая, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 3 парных билета. Соответственно, победителей будет трое, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 28 февраля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 1 марта (ееееее, весна).

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Белорусская группа ЛСП, фронтменом которой является Олег Савченко, даст концерт на самой большой площадке страны. Вы можете знать коллектив по хитам «Монетка», «Тело» и фитом с Оксимироном «Безумие». В копилке группы — релизы «ЁП», «Виселицца», Romantic Collegtion, Magic City и Tragic City, а также совместный альбом с еще одним героем нового поколения Pharaoh — «Кондитерская EP». Если в двух словах, музыка ЛСП — это рэп, который не стесняется выходить за рамки жанра и экспериментировать над собой.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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