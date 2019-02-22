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Идет солдат по городу…

23.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Идет солдат по городу…

Две недели февральского отпуска солдат-срочник пятой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке Александр Матусевич провел дома с родными. Отсыпался, наслаждался мамиными кулинарными шедеврами, с радостью встречался с друзьями и с удовольствием гулял по знакомым улочкам Вороново, привлекая взгляды прохожих воинской выправкой.

— Как служится, Саша? — интересуюсь у парня.

— Отлично! — отрапортовал ефрейтор Матусевич. — В мае уже дембель.

— Тяжелы поначалу были солдатские сапоги?

— В первые дни службы было немного сложно адаптироваться в большом воинском коллективе и привыкнуть к распорядку дня, но освоился как-то, сейчас все дается гораздо легче. Армия — своего рода школа взросления, которую должен пройти каждый парень. После демобилизации, несмотря на то, что есть возможность продолжить службу по контракту, все же вернусь к своей профессии. Я окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «инженер лесного хозяйства» и до отправки в армию успел поработать в Жирмунском питомнике Лидского лесхоза.

— Сегодня многие молодые люди пытаются избежать участи служить. Каково твое отношение к этой мужской обязанности?

— В семье у нас все мужчины служили. Я не хуже. Считаю, надо — значит надо. Причем всему свое время. Когда женишься, появятся дети, сложнее будет оставить семью для службы в армии.

— Какие изменения ты заметил в себе за время воинской школы?

— Стал проще, наверное, более дисциплинированным, исполнительным. Армия делает из неокрепших юношей настоящих мужчин.

— Еще бы! Служба в элитных войсках Вооруженных Сил Беларуси обязывает. Наслышана, какой выдержкой обладают военнослужащие этого соединения…

— Здесь проходят серьезную боевую подготовку — физическую, огневую, инженерную, тактико-специальную, психологическую. Условия для этого созданы самые лучшие.

— С наступающим праздником, защитник Отечества! Ждем твоего возвращения домой, Саша.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.


Идет солдат по городу…

На гербе легендарной воинской части — три элемента, которые как нельзя лучше характеризуют специфику бригады. Самый понятный — черная лиса — символ ума, хитрости и незаметности разведчика. Созвездие Большой Медведицы означает, что в любых обстоятельствах спецназовец найдет нужный путь, чтобы идти к цели, и выживет в экстремальных условиях. Стрела — острие главного удара.

 
 
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Две недели февральского отпуска солдат-срочник пятой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке Александр Матусевич провел дома с родными....
 
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