Поздравление с Днем защитников Отечества от Вороновского райисполкома и Вороновского районного Совета депутатов

Уважаемые товарищи офицеры, солдаты, ветераны воинской службы!

Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества

и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

23 февраля — особый праздник, символизирующий силу и мужество, стойкость и патриотизм. Он олицетворяет собой неразрывную связь поколений, признание народом великих заслуг защитников Отечества перед государством.

В этот день мы поздравляем тех, кто отстоял нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, был примером беззаветного служения Родине в послевоенный период, с доблестью и честью выполнил интернациональный долг, а также тех, кто сегодня по зову сердца выбрал для себя нелегкую и почетную профессию защищать Родину.

Искренне желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов и неиссякаемой энергии в служении на благо Беларуси, побед в ратном и мирном труде, счастья, благополучия и любви близких!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.