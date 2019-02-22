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Поздравление Президента Респуюлики Беларусь Александра Лукашенко с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

23.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Поздравление Президента Респуюлики Беларусь Александра Лукашенко с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору.

Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер.

В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи.

Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!

Александр Лукашенко.

 
 
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Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил...
 
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