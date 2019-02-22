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К энергосбережению — с уважением

23.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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относятся в ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка». И это неслучайно, ведь одной из задач, стоящей перед образованием, является воспитание у подрастающего поколения бережливости и формирование навыков энергосбережения. Из каких «кирпичиков» выстроена система работы в этом направлении в учреждении образования, как помогают детям дошкольного возраста усвоить азбуку заботливого и бережного отношения к богатствам земли, узнала корреспондент «районки», посетив ясли-сад. 

К энергосбережению — с уважением

Подробнее читайте в №15 от 22.02.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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относятся в ГУО «Ясли-сад № 1 г. Городка». И это неслучайно, ведь одной из задач, стоящей перед образованием, является воспитание у подрастающего поколения...
 
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