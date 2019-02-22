Ермошина поедет в Украину наблюдать за выборами

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина приглашена на выборы президента Украины в качестве наблюдателя.

Об этом Ермошина сообщила в интернет-видеобрифинге на сайте Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА .

«Я уже получила приглашение от Центральной комиссии Украины принять участие в наблюдении за выборами, поэтому я планирую поехать», — сообщила Ермошина.

По словам главы ЦИК, выборы в этой стране – «совершенно особые», «там задействованы очень большие деньги».

«И вот эта финансовая составляющая накладывает свой отпечаток. У нас же выборы проходят почти бесплатно», — подчеркнула Ермошина.

Она отметила, что негативно относится у украинской электоральной практике, что приводит к тому, что «голоса избирателей определенным образом покупаются».

В Украине уже завершен процесс регистрации кандидатов на пост президента. Всего их 44, из которых 20 - самовыдвиженцы и 24 — выдвиженцы от политических партий. Голосование назначено на 31 марта.