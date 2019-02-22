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На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын

23.02.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два человека погибли на пожаре в Ляховичском районе, сообщает пресс-служба МЧС в Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63759.php

На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын

С 6-00 22.02.2019 до 6-00 23.02.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. Погибли 2 человека. Спасен 1 человек. Огнем повреждено 2 строения.

22.02.2019 г., 13-02. В д. Доманово Ивацевичского района на ул. Партизанской произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ке 1963 г.р. Огнем повреждены перекрытие и сайдинг на площади 0,3 кв.м. Причина пожара устанавливается.

22.02.2019 г., 13-05. В д. Бостынь Лунинецкого района на ул. Советской произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ке 1985 г.р. Огнем повреждены стены веранды и имущество. Причина пожара устанавливается.

22.02.2019 г., 14-05. В г. Бресте на ул. МОПРа произошел пожар в панельном пятиэтажном многоквартирном жилом доме, в квартире, принадлежащей гр-ну 1952 г.р. Огнем повреждены имущество в жилой комнате, оконная рама, закопчены стены и потолок. Работниками МЧС спасена жена хозяина квартиры, пенсионерка 1952 г.р. Причина пожара устанавливается.

23.02.2019 г., 01-30. В аг. Нача Ляховичского района на ул. Советской произошел пожар в деревянном двухквартирном жилом доме. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В огне погибли хозяин одной из квартир, 1981 г.р., и его отец, пенсионер 1949 г.р. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  Два человека погибли на пожаре в Ляховичском районе, сообщает пресс-служба МЧС в Брестской области. С 6-00 22.02.2019 до 6-00 23.02.2019 на территории Брестской области...
 
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