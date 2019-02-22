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В Дрогичине открыли реконструированное здание районного центра гигиены и эпидемиологии

23.02.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дрогичинский районный центр гигиены и эпидемиологии по итогам работы два года подряд занимает второе место среди аналогичных учреждений Брестчины. Нынче здесь созданы все условия для достижения еще лучших результатов. Сегодня состоялось торжественное открытие реконструированного здания, в котором расположен центр гигиены и эпидемиологии. Событие совпало с 75-летием со времени его образования, и, как отметил председатель Дрогичинского райисполкома Александр Дорошенко, для района оно знаковое.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63758.php

В Дрогичине открыли реконструированное здание районного центра гигиены и эпидемиологии

На реконструкцию и ремонт здания, построенного в 1983 году, затратили почти 500 тысяч рублей. 348 тысяч выделил областной бюджет, остальная сумма — собственные средства. Приобрели современное оборудование, обновили мебель. Все для того, чтобы сотрудники центра работали в комфортных условиях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63758.php

В Дрогичине открыли реконструированное здание районного центра гигиены и эпидемиологии

Кстати, штат учреждения насчитывает 52 человека. По словам главного врача Елены Михальчук, коллектив решает актуальные задачи. В прошлом году специалисты обследовали 586 объектов, провели более 60 тысяч исследований. Во многом благодаря их профессионализму в районе сохраняется стабильная эпидемическая ситуация по инфекционной заболеваемости. Приоритетное направление — реализация межведомственных профилактических проектов, направленных на формирование у населения позитивного и бережного отношения к своему здоровью. Сотрудники центра (а трудятся там семь квалифицированных врачей и 29 медицинских работников) являются приверженцами здорового образа жизни и стараются популяризировать свой имидж.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63758.php

В Дрогичине открыли реконструированное здание районного центра гигиены и эпидемиологии

В 1944 году, когда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Дрогичинском районе создали санэпидстанцию, ее деятельность была направлена на ликвидацию вспышек тифа, кожных и кишечных заболеваний, борьбу с туберкулезом, малярией. Сегодня основная роль центра — профилактическая, и с этой задачей коллектив справляется.

 
 
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  Дрогичинский районный центр гигиены и эпидемиологии по итогам работы два года подряд занимает второе место среди аналогичных учреждений Брестчины. Нынче здесь...
 
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