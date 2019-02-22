Выездное судебное заседание суда Московского района прошло в УГАИ УВД Брестского облисполкома

22 февраля 2019 года в актовом зале управления ГАИ состоялось выездное судебное заседание суда Московского района города Бреста под председательством судьи Мартынюка Ю.В. с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Бреста Крупинича П.Г.



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Рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя д.Борисы, ранее судимого по ч.1. ст.317-1 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (в 2015 году к наказанию в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 20% заработка в доход государства, но не менее одной базовой величины с лишением права управления ТС, сроком на 5 лет).



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Молодой человек, 23 ноября 2018 года около 02.50 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), управлял автомобилем марки «Мерседес Бенц» и двигался по ул.Фруктовой в г.Бресте, где был остановлен сотрудниками УГАИ УВД Брестского облисполкома и при попытке скрыться был задержан на ул.Высокой.



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По решению суда в отношении обвиняемого вынесен приговор и назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, лишение права управления транспортными средствами сроком на 5 лет, а также штраф в размере 200 базовых величин. Автомобиль марки «Мерседес Бенц» (не принадлежащий подсудимому) подлежит конфискации.