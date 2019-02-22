В Ляховичском районе перевернулся мотоциклист

22 февраля 2019 года после 20 часов водитель мотоцикла Иж ехал со стороны Старых Буд в направлении д. Куршиновичи. Житель Ляховичского района неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.



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В результате ДТП никто не пострадал. Установлено, что мотоциклист 1980 г.р. находился в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании прибор показал больше 3 промиллей алкоголя. К тому же водитель не имел права управления транспортным средством: не было допуска к участию в дорожном движении, отсутствовала «страховка».

Александр АНИКЕВИЧ,

старший госавтоинспектор ОГАИ.