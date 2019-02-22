ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялся районный семинар директоров учреждений образования

23.02.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

20 февраля 2019 года состоялся районный семинар «Система работы учреждения образования по созданию условий для развития личности учащихся в поликультурном пространстве». В работе семинара приняли участие начальник управления по образованию Ленинского района г.Бреста Савич Т.А., заведующий сектором дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию Ленинского района Беркович Е.В., директора учреждений общего среднего и специального образования Ленинского района г.Бреста, администрация, педагоги и учащиеся гимназии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63750.php

Состоялся районный семинар директоров учреждений образования

Открыла семинар директор школы Кузьмич И.Г. визитной карточкой гимназии, поприветствовав всех и пожелав удачной работы. Руководитель учреждения познакомила присутствующих с историей открытия, становления и развития гимназии. Участники семинара ознакомились с особенностями образовательного процесса гимназии.

Заместитель директора по учебной работе Кинчак Л.А. раскрыла тему семинара, познакомила присутствующих с системой работы учреждения по теме «Формирование поликультурного образовательного пространства гимназии». Людмила Александровна остановилась на управленческих аспектах данной проблематики и самим понятием «поликультурное образование». Коллектив гимназии создаёт условия для успешной социализации учащихся в поликультурной среде- это изучение иностранного языка на повышенном уровне, полное погружение в культуру через музыку и искусство страны, непосредственное общение с носителями языка в рамках международного сотрудничества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63750.php

Состоялся районный семинар директоров учреждений образования

Основой организации поликультурного образования является урок. Открытые уроки получились эффективными, наполненными разными формами работы: рассказ, беседа, опрос, работа с учебником, анализ языкового материала, сообщения учащихся, дидактическая игра.

Гимназия имеет большой опыт в сфере международного сотрудничества с Польшей, Данией, Голландией. В рамках семинара было представлено интегрированное внеклассное мероприятие по русской литературе «Мы разные—в этом наше богатство, мы вместе—в этом наша сила». На мероприятии состоялось полное погружение всех присутствующих в культуру народов стран сотрудничества и содружества: Польши, Украины, России, Дании, Израиля. Главенствующее место заняла презентация родной страны Беларусь. Ведь прежде, чем изучать чужую культуру и традиции, нужно знать, ценить и уважать свои.

Всех участников семинара порадовал кулинарный калейдоскоп, где были представлены для дегустации блюда кухонь дружественных нам стран. Гостям нужно было их не только попробовать, но и отгадать название и страну.

Далее заместитель директора по учебной работе Радчук К.В. и учащиеся гимназии представили стендовые доклады. Интерес у присутствующих вызвали исследовательские работы учащихся по теме семинара.

Следующим пунктом в программе семинара была панорама деятельности объединений по интересам «Краеведение» и «Юный краевед» под названием “Все мы жители Земли”, представленная заместителем по идеологической и воспитательной работе Мониной Л.А. В виде кластера и богатого иллюстративного материала были представлены основные направления работы. Завершила презентацию объединения музыкально-сценическая композиция на экологическую тему, где свои актёрские навыки продемонстрировали юные кружковцы.

Участники- гости приобщились к белорусской культуре, народному творчеству и посетили «Бабуліну майстэрню», где приняли участие в мастер-классе по изготовлению “лялькі-абярэгу”. Было забавно наблюдать, как серьёзные и статусные управленцы сначала сосредоточенно пошагово выполняли необходимые элементы по изготовлению куклы, а затем искренне радовались творчеством своих же рук.

Финальным мероприятием, освещающем систему поликультурного образования и воспитания, выступила концертная программа “Одна страна-одна семья”.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  20 февраля 2019 года состоялся районный семинар «Система работы учреждения образования по созданию условий для развития личности учащихся в поликультурном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские самбисты завоевали 13 медалей в первый день турнира в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика