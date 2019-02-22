Состоялся районный семинар директоров учреждений образования

20 февраля 2019 года состоялся районный семинар «Система работы учреждения образования по созданию условий для развития личности учащихся в поликультурном пространстве». В работе семинара приняли участие начальник управления по образованию Ленинского района г.Бреста Савич Т.А., заведующий сектором дошкольного, общего среднего и специального образования управления по образованию Ленинского района Беркович Е.В., директора учреждений общего среднего и специального образования Ленинского района г.Бреста, администрация, педагоги и учащиеся гимназии.



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Открыла семинар директор школы Кузьмич И.Г. визитной карточкой гимназии, поприветствовав всех и пожелав удачной работы. Руководитель учреждения познакомила присутствующих с историей открытия, становления и развития гимназии. Участники семинара ознакомились с особенностями образовательного процесса гимназии.

Заместитель директора по учебной работе Кинчак Л.А. раскрыла тему семинара, познакомила присутствующих с системой работы учреждения по теме «Формирование поликультурного образовательного пространства гимназии». Людмила Александровна остановилась на управленческих аспектах данной проблематики и самим понятием «поликультурное образование». Коллектив гимназии создаёт условия для успешной социализации учащихся в поликультурной среде- это изучение иностранного языка на повышенном уровне, полное погружение в культуру через музыку и искусство страны, непосредственное общение с носителями языка в рамках международного сотрудничества.



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Основой организации поликультурного образования является урок. Открытые уроки получились эффективными, наполненными разными формами работы: рассказ, беседа, опрос, работа с учебником, анализ языкового материала, сообщения учащихся, дидактическая игра.

Гимназия имеет большой опыт в сфере международного сотрудничества с Польшей, Данией, Голландией. В рамках семинара было представлено интегрированное внеклассное мероприятие по русской литературе «Мы разные—в этом наше богатство, мы вместе—в этом наша сила». На мероприятии состоялось полное погружение всех присутствующих в культуру народов стран сотрудничества и содружества: Польши, Украины, России, Дании, Израиля. Главенствующее место заняла презентация родной страны Беларусь. Ведь прежде, чем изучать чужую культуру и традиции, нужно знать, ценить и уважать свои.

Всех участников семинара порадовал кулинарный калейдоскоп, где были представлены для дегустации блюда кухонь дружественных нам стран. Гостям нужно было их не только попробовать, но и отгадать название и страну.

Далее заместитель директора по учебной работе Радчук К.В. и учащиеся гимназии представили стендовые доклады. Интерес у присутствующих вызвали исследовательские работы учащихся по теме семинара.

Следующим пунктом в программе семинара была панорама деятельности объединений по интересам «Краеведение» и «Юный краевед» под названием “Все мы жители Земли”, представленная заместителем по идеологической и воспитательной работе Мониной Л.А. В виде кластера и богатого иллюстративного материала были представлены основные направления работы. Завершила презентацию объединения музыкально-сценическая композиция на экологическую тему, где свои актёрские навыки продемонстрировали юные кружковцы.

Участники- гости приобщились к белорусской культуре, народному творчеству и посетили «Бабуліну майстэрню», где приняли участие в мастер-классе по изготовлению “лялькі-абярэгу”. Было забавно наблюдать, как серьёзные и статусные управленцы сначала сосредоточенно пошагово выполняли необходимые элементы по изготовлению куклы, а затем искренне радовались творчеством своих же рук.

Финальным мероприятием, освещающем систему поликультурного образования и воспитания, выступила концертная программа “Одна страна-одна семья”.