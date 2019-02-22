 1000 рублей за побелку подъезда!? Жильцы рассказали о ремонте

Качество ремонта подъезда и целевое использование потраченных средств, просят проверить жители одного из домов по ул. Машерова в Бресте. Коллективное обращение, подготовленное с участием организации «За свой город» направлено местным властям.



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«Нам фактически назначили ремонт за наши деньги. Главный инженер ЖЭСа сообщил, что ремонт пройдет качественно и в кратчайшие сроки. Однако он затянулся больше, чем на месяц. За первых два дня ремонта рабочие смыли побелку, некачественно заделали неровности на стенах и трещины. По первоначальной договоренности должны были спрятать под штукатурку (или в короба) провода, но по каким-то причинам этого не сделали. Затем, краскопультом побелили(!) подъезд (неровности и трещины на стенах так и остались). Уборку от строительного мусора жильцы подъезда вынуждены были делать самостоятельно. Спустя 20 дней стены обработали раствором со специфическим, неприятным, зловонным запахом. На этом ремонт закончился» - комментирует ситуацию одна из инициаторов обращения Наталья Серегина.



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Следует отметить, что в 2015 году в доме был произведен текущий ремонт, результатами которого жители остались также крайне не удовлетворены. Спустя 3 года приходится делать опять очередной ремонт.

«В зависимости от площади, каждая квартира в подъезде должна будет выплатить за такой ремонт по 70-90 рублей. Всего порядка 1000 рублей на подъезд 4-х этажного дома. На наш взгляд это просто надувательство, если не выражаться более жестко и справедливо. Поэтому мы подготовили обращение и помогли организовать сбор подписей. В своем обращении жители просят произвести проверку качества предоставленных услуг подрядной организации по текущему ремонту подъезда, а также проверить целенаправленность расходования средств на ремонт подъезда» - комментирует требования жильцов руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.



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Напомним, что организация «За свой город» оказывает помощь жителям регионов в решении местных проблем.