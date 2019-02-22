Я выжил ради мамы

Буквально неделю назад в Беларуси отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, а сегодня в стране чествуют защитников Отечества. Оба этих события – дань уважения настоящим мужчинам, готовым рисковать своей жизнью и здоровьем ради нашего с вами спокойствия и мирного неба над головой. Именно таким человеком по праву можно назвать водителя автобуса участка «Уваровичи» автобусного парка №1 ОАО «Гомельоблавтотранс», воина-интернационалиста Владимира Прищепова.





Мужчина признается, что с детства мечтал стать водителем автобуса. Но к своей мечте он проделал путь длиной не в один десяток лет. Довелось пройти ему и афганское пекло. Но обо всем по порядку.

Родился и вырос Владимир Трофимович в Уваровичах. После окончания 10 классов местной школы хотел пойти учиться на автобазу, но не достиг совершеннолетия, поэтому был принят на место слесаря. Вскоре узнал от соседа о возможности пройти обучение в Чечерском профтехучилище и принял решение отправиться туда. Здесь он получил долгожданные водительские права. После окончания училища ему довелось работать в Меркуловичах, затем по направлению от военкомата прошел дополнительное обучение в Жлобине на водителя тягача.

– Я очень хотел пойти в армию, неоднократно интересовался в военкомате, когда же меня, наконец, отправят на службу, но мне постоянно давали отсрочку, – вспоминает Владимир Трофимович. – Однако я готовился к службе, помню, во время учебы в Жлобине я и два моих товарища практически каждую субботу ездили в ДОСААФ города Гомеля и там тренировались прыгать с парашютом. Лично я совершил три прыжка.

Как в скором времени оказалось, тренировки эти были не зря… Мечта мужчины пополнить ряды Вооруженных Сил сбылась, правда, не самым лучшим образом: осенью 1986 года он был призван в армию и направлен в «учебку» в г. Термез, а оттуда, как мы знаем, прямой путь в Афган. Не минула эта участь и нашего героя: в январе 1987 года он был направлен в Афганистан.

– Первое время я был единственным белорусом в своем полку, а спустя три месяца пришел парень из Брестской области, «зёма», как я его называл. Так сложилось, что во время службы мы спасли друг другу жизни, а впоследствии он стал крестным отцом моего сына. И по сей день мы поддерживаем теплые дружеские отношения, – отмечает Владимир Прищепов.

Службу в Афгане мужчина проходил в должности старшего водителя противотанкового взвода, управлял бронетанковым транспортером. Возил солдат на боевые задания, вместе с водителем-напарником дежурили на связи, если поступал сигнал, что у солдат закончились боеприпасы, доставляли их, рискуя жизнью, на место боя. Рассказывает, что был беспрекословный приказ: если на дороге появится вражеский солдат, устранять любой ценой.

Впрочем, Владимир Трофимович рисковал не единожды.

– На всю жизнь мне врезался в память случай: на БТР мне довелось сопровождать колонну грузовых машин с продовольствием, которая направлялась в Кабул. В горах один из водителей был убит душманами, и мы попали к ним в окружение. Враги стали грабить наши машины и таскать ящики с провизией в кишлаки. Допустить полного разграбления мы не могли, но вступать в бой было бессмысленно: на нас были нацелены десятки снайперских прицелов, и наш командир принял решение вступить в переговоры. Как видите, я до сих пор жив, – рассказывает воин-интернационалист.

И таких случаев, когда мужчина и его сослуживцы ходили по лезвию ножа и смотрели в лицо смерти, за долгих два года – а именно столько Владимир Прищепов провел в горячей точке – было великое множество, всех уже, признается он, и не припомнить. К сожалению, не все его боевые товарищи вернулись из афганского пекла на Родину. Нашему герою посчастливилось вернуться домой живым и невредимым ровно 30 лет назад – 22 февраля 1989 года.

…Наконец началась спокойная созидательная жизнь под мирным небом синеокой Беларуси. Буквально на следующий день после возвращения Владимир Трофимович был приглашен на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, где встретил свою будущую супругу Галину, с которой с тех пор не расстается. 5 августа 1989 года они сыграли свадьбу и вот уже практически 30 лет живут душа в душу, родили и воспитали замечательных сына и дочь.

Что касается трудовой биографии Владимира Прищепова, то после возвращения из Афганистана он устроился водителем молоковоза на уваровичское отделение филиала Жлобинского центровывоза, проще говоря, собирал у населения района молоко и доставлял в Буда-Кошелево. Здесь он трудился 7 лет, потом вместе с шурином решил попробовать свои силы в сельском хозяйстве и сел за штурвал комбайна на время уборочной страды, а затем ему предложили устроиться в сельхозпредприятие на постоянное место работы. За 10 лет работы в хозяйстве он отучился и открыл все водительские категории, а в 2008 году исполнилась его детская мечта: он получил предложение устроиться водителем автобуса в уваровичский участок автобусного парка №1, где добросовестно и с полной отдачей трудится по сей день.

– Я часто думаю, как мне удалось вернуться из Афгана живым. И, знаете, убежден, что выжил ради мамы. Постоянно вспоминал ее, находясь в горячей точке, и понимал, что она не переживет моей гибели. Это и был мой главный стимул жить, – подчеркнул Владимир Трофимович.

Марина КРАСНИК