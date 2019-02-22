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КХЛ: Минское «Динамо» завершило сезон, громко «хлопнув дверью»

23.02.2019 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: Минское «Динамо» завершило сезон, громко «хлопнув дверью»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет уже на 1-й минуте открыли хозяева: забросил Еспер Енсен. «Динамо» сумело перехватить инициативу и отыграться к 4-й минуте – большинство реализовал Патрик Уиркош. Свой второй гол минчане также забросили, имея численное преимущество: на 18-й броском отметился Алексей Терещенко. 

«Йокерит» сравнял на 22-й (Енсен Никлас), но на 28-й «Динамо» снова вышло вперед (Куинтон Хауден). Хозяева сумели отыграться благодаря голу Джэффа Плэтта (38-я), но на большее у «Йокерита» сил не хватило. В свою очередь гости забросили еще дважды: Теему Пулккинен (49-я) и Алексей Терещенко (59-я).

- Хорошо заканчивать сезон победой. Мы настраивались на этот матч. Прекрасно понимали, что нас ждет встреча с очень опытной командой, которая готовится к плей-офф. Хочу пожелать «Йокериту» удачи на второй стадии чемпионата. У нас впервые заработало большинство — забросили две шайбы. Благодаря этому зацепились за счет. Парни очень старались — спасибо им большое. Несмотря на серьезные трудности с составом, проявили характер и терпеливо трудились на результат, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко. Его слова приводит сайт клуба.

Минчане завершают сезон на предпоследнем месте «регулярки» Западной конференции. Команда не вышла в плей-офф. Для сравнения: поверженный «Йокерит» гарантировал себе выступление в следующей стадии турнира, куда он попал с 4-го места. 

КХЛ: Минское «Динамо» завершило сезон, громко «хлопнув дверью»
КХЛ. Минское «Динамо» в предпоследнем матче сезона проиграло «Витязю»
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Теги: Минск
 
 
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Последний матч в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (ХКЛ) «зубры» проверил в гостях против «Йокерита».
 
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