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В Мире служебная овчарка помогла задержать преступников
23.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
На место происшествия в составе следственно- оперативной группы незамедлительно выбыл милиционер-кинолог группы задержания Кореличского отделения охраны старшина милиции Роман Саплица со своим верным, надежным другом — служебной собакой Глория.
Прибыв на место, пес безошибочно определил направление, в котором скрылся вероятный
– В ходе проведения оперативной работы было установлено, что у подозреваемого был сообщник. Его розыск и задержание не заняли много времени, –
За совершенное преступление их ожидает очередная судимость и тюремный срок.
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В Мире служебная овчарка помогла задержать преступников
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