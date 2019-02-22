В Мире служебная овчарка помогла задержать преступников

Инцидент произошел в конце января. В дежурную службу Кореличского РОВД поступило сообщение о том, что в городском поселке Мир из жилого дома украли деньги.

На место происшествия в составе следственно- оперативной группы незамедлительно выбыл милиционер-кинолог группы задержания Кореличского отделения охраны старшина милиции Роман Саплица со своим верным, надежным другом — служебной собакой Глория.

преступник, а вскоре и вовсе привел к месту жительства подозреваемого. Прибыв на место, пес безошибочно определил направление, в котором скрылся вероятныйа вскоре и вовсе привел к месту жительства подозреваемого.

– В ходе проведения оперативной работы было установлено, что у подозреваемого был сообщник. Его розыск и задержание не заняли много времени, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, – задержанными оказались двое местных жителей 1969 и 1991 годов рождения, которые за своими плечами имели внушительный криминальный «послужной» список. в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, –

За совершенное преступление их ожидает очередная судимость и тюремный срок.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников милиции и Глории преступление было раскрыто по горячим следам. Похищенные деньги возвращены владельцу. и слаженным действиям сотрудников милиции и Глории преступление было раскрыто по горячим следам. Похищенные деньги возвращены владельцу.