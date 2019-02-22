Президент поздравил белорусов с Днем защитника Отечества

«За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору», - говорится в обращении, текст которого представлен на официальном сайте главы государства.

Президент выразил убеждение, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь.