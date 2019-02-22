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Президент поздравил белорусов с Днем защитника Отечества

23.02.2019 09:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Президент поздравил белорусов с Днем защитника Отечества
БЕЛТА

«За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору», - говорится в обращении, текст которого представлен на официальном сайте главы государства.

Президент выразил убеждение, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь.

«В год 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков нынешняя праздничная дата приобретает особую значимость. Самые добрые слова признательности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрировавшим пример высочайшей доблести и героизма в борьбе с врагом всего человечества. Их мужество, стойкость и патриотизм навсегда останутся ориентиром для нашей молодежи. Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!» 

Президент поздравил белорусов с Днем защитника Отечества
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Этот праздник олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине, отметил глава государства.
 
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