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В Раубичах проходит мужской спринт на ЧЕ по биатлону. Онлайн

23.02.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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После небольшой паузы в Раубичах возобновляется открытый чемпионат Европы по биатлону. Для начала спринтерскую дистанцию пробегут мужчины.

Нашу команду представят шесть биатлонистов: Антон Смольский (№ 21), Владимир Чепелин (№ 33), Роман Елетнов (№ 40), Сергей Бочарников (№ 68), Максим Воробей (№ 91), Никита Лобастов (№ 106).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Красимир Анев (№ 5), Дмитрий Малышко (№ 10), Дмитро Пидручный (№ 12), Ондржей Моравец (№ 17), Артем Прима (№ 18), Тарьей Бё (№ 20), Йеспер Нелин (№ 24), Филипп Хорн (№ 25), Андрей Расторгуевс (№ 32), Эндре Стромсхейм (№ 47), Мартин Понсилуома (№ 48), Максим Цветков (№ 54), Сергей Семенов (№ 56), Флоран Клод (№ 57), Антон Бабиков (№ 59), Владимир Илиев (№ 67), Матвей Елисеев (№ 96).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

Партнер проекта:

21 лютага, 19:00 — Змешаная эстафета, пераможца гонкі: Расія — каэфіцыент 1.85, Швецыя — 2.75, Украіна — 8.00, Германія — 8.50, Беларусь — 9.00. Поўны спіс ставак на сайце www.marathonbet.by

Что: чемпионат Европы по биатлону

Когда: с 18 по 24 февраля

Где: «Раубичи»

Сколько: от 10 рублей

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Ссылка на источник 64
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После небольшой паузы в Раубичах возобновляется открытый чемпионат Европы по биатлону. Для начала спринтерскую дистанцию пробегут мужчины.
 
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