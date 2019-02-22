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В Раубичах проходит мужской спринт на ЧЕ по биатлону. Онлайн
После небольшой паузы в Раубичах возобновляется открытый чемпионат Европы по биатлону. Для начала спринтерскую дистанцию пробегут мужчины.
Нашу команду представят шесть биатлонистов: Антон Смольский (№ 21), Владимир Чепелин (№ 33), Роман Елетнов (№ 40), Сергей Бочарников (№ 68), Максим Воробей (№ 91), Никита Лобастов (№ 106).
Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Красимир Анев (№ 5), Дмитрий Малышко (№ 10), Дмитро Пидручный (№ 12), Ондржей Моравец (№ 17), Артем Прима (№ 18), Тарьей Бё (№ 20), Йеспер Нелин (№ 24), Филипп Хорн (№ 25), Андрей Расторгуевс (№ 32), Эндре Стромсхейм (№ 47), Мартин Понсилуома (№ 48), Максим Цветков (№ 54), Сергей Семенов (№ 56), Флоран Клод (№ 57), Антон Бабиков (№ 59), Владимир Илиев (№ 67), Матвей Елисеев (№ 96).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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После небольшой паузы в Раубичах возобновляется открытый чемпионат Европы по биатлону. Для начала спринтерскую дистанцию пробегут мужчины.
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