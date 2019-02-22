В минском общежитии ночью произошел пожар: эвакуировали более 200 человек, семеро пострадали

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском общежитии ночью произошел пожар: эвакуировали 223 человека, семеро пострадали, сообщили БЕЛТА в МЧС.

23 февраля в 01.02 в спасательное ведомство поступило сообщение о загорании блок-комнаты на втором этаже девятиэтажного общежития №1 филиала ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" в Минске по пер. С.Ковалевской, 55. Выяснилось, что в холле блока на 8 комнат на втором этаже произошло загорание имущества и мебели на площади 12 кв.м. Работники МЧС совместно с администрацией объекта эвакуировали из здания общежития 223 человека, в том числе 40 детей.

Уже после ликвидации пожара за медицинской помощью самостоятельно обратились семь человек, в том числе четверо детей, которых доставили в больницы. Основной предварительный диагноз - отравление продуктами горения.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-