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На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын

23.02.2019 10:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 февраля в полвторого ночи в агрогородке Нача Ляховичского района загорелся деревянный двухквартирный дом.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, на пожаре погибли 31-летний владелец одной из квартир, а также его 70-летний отец.  

Пламенем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина возгорания выясняется.  

Зимой 2019 года в Минске произошёл пожар в квартире по улице М. Богдановича. 

В огне погиб мужчина – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 февраля в полвторого ночи в агрогородке Нача Ляховичского района загорелся деревянный двухквартирный дом.   По сведениям Брестского ОУМЧС, на...
 
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