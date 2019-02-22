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На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын
Новости Беларуси. 23 февраля в полвторого ночи в агрогородке Нача Ляховичского района загорелся деревянный двухквартирный дом.
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Пламенем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина возгорания выясняется.
Зимой 2019 года в Минске произошёл пожар в квартире по улице М. Богдановича.
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Новости Беларуси. 23 февраля в полвторого ночи в агрогородке Нача Ляховичского района загорелся деревянный двухквартирный дом. По сведениям Брестского ОУМЧС, на...
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