На пожаре в Ляховичском районе погибли отец и сын

Новости Беларуси. 23 февраля в полвторого ночи в агрогородке Нача Ляховичского района загорелся деревянный двухквартирный дом.

По сведениям Брестского ОУМЧС, на пожаре погибли 31-летний владелец одной из квартир, а также его 70-летний отец.

Пламенем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. Причина возгорания выясняется.

Зимой 2019 года в Минске произошёл пожар в квартире по улице М. Богдановича.